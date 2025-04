Sensatie in Madrid: topfavoriet stoot zich voor derde keer aan dezelfde steen

Topfavoriet Alexander Zverev is op het masterstoernooi in Madrid al vroeg gestrand. De Duitse nummer 2 van de wereld beleefde een déjà vu, want voor het tweede jaar op rij werd hij in de Spaanse hoofdstad verslagen door angstgegner Francisco Cerundolo. De Argentijn was met duidelijke cijfers te sterk: 7-5, 6-3.

De twee hielden elkaar tot 5-5 in evenwicht, maar daarna ging het hard. Cerundolo won zijn eigen servicegame op love en brak Zverev om de eerste set binnen te halen. De mondiale nummer 21 uit Argentinië kwam daardoor in een flow en nam in de tweede set meteen een 3-0 voorsprong.

Dat zorgde voor een hoop frustratie bij Zverev, die voor de tweede partij op rij zijn ongenoegen uitte over het elektronische systeem dat bepaalt of de bal in of uit is. Deze keer hield hij zijn telefoon echter wel in zijn tas. Cerundolo bleef ondertussen ijskoel en plaatste zich simpel voor de kwartfinales.

Angstgegner

Vorig jaar strandde Zverev (28), de winnaar van het toernooi in 2018 en 2021, in de derde ronde tegen Cerúndolo. De twee jaar jongere Argentijn is een ware angstgegner voor de nummer 2 van de wereld, want hij won ook de enige andere ontmoeting eerder dit jaar in Buenos Aires. Zverev stootte zich in Madrid dus voor de derde keer aan dezelfde steen.

Cerúndolo treft in de kwartfinales de Tsjech Jakub Mensik. Het 18-jarige talent wist vorige maand verrassend het masterstoernooi van Miami te winnen door niemand minder dan Novak Djokovic in de finale te verslaan. Beide spelers kunnen voor de eerste keer in hun carrière de halve finales in Madrid halen.

'Onthoofd' toernooi

Door de uitschakeling van Zverev is het masterstoernooi nog verder onthoofd. Taylor Fritz is nu de enige overgebleven spelers uit de top 5 van de wereldranglijst. De Amerikaan is de nummer 4 van de wereld. Lijstaanvoerder Jannik Sinner is nog geschorst en nummer 3 Carlos Alcaraz meldde zich vlak voor het toernooi af met een blessure. Novak Djokovic, die vijfde staat, verloor in de tweede ronde al van Matteo Arnaldi.