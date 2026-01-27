Op de Australian Open zijn er dit jaar in het enkelspel heel weinig verrassingen, maar in de kwartfinales bij de vrouwen was het dinsdag toch raak. Toptennisster Coco Gauff moest haar meerdere erkennen in Elina Svitolina, maar het was vooral de manier waarop die voor verbazing zorgde.

De 31-jarige Svitolina is al jaren een topspeelster, was zelfs ooit de nummer 3 van de wereld en speelde tegen Gauff alweer haar veertiende kwartfinale op een grandslamtoernooi. De Amerikaanse, die zelf op haar 21e alweer voor de tiende keer een kwartfinale speelde, wist dus dat ze het zwaar kon gaan krijgen tegen de huidige nummer 12 van de wereld. Dat ze geen schijn van kans zou hebben, had ze vooraf echter waarschijnlijk ook niet verwacht.

Svitolina geeft Gauff pak slaag

Gauff leverde in de eerste game direct haar service in en dat was een voorteken van wat er zou gaan komen. Ze brak meteen terug, maar werd daarna ook gelijk weer gebroken. Svitolina won vervolgens acht games op rij en daarmee was het verschil eigenlijk al gelijk gemaakt.

De Oekraïense haalde zelf een hoog niveau, maar profiteerde ook van het hele matige spel van de tweevoudig grandslamkampioene. Gauff had grote moeite om de ballen binnen de lijnen te slaan. In de hele partij wist ze slechts drie winners te slaan en daar stonden maar liefst 26 onnodige fouten tegenover. Gauff won ook maar twee van haar acht servicegames en droop na een uurtje tennis af: 1-6, 2-6.

Halve finale

Svitolina, die getrouwd is met tennisser Gaël Monfils, staat daardoor voor de eerste keer in haar loopbaan in de halve finales op de Australian Open. Ze neemt het daarin op tegen de Belarussische nummer 1 van de wereld Aryna Sabalenka, die eerder op de dag afrekende met het Amerikaanse talent Iva Jovic.

Voor Svitolina wordt het haar vierde halve finale op een grandslamtoernooi, maar een finale haalde ze nog nooit. In 2019 strandde ze bij de laatste vier op Wimbledon en de US Open en in 2023 gebeurde dat nog een keer op het heilige gras in Londen.

