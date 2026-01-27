Aryna Sabalenka dendert door op Australian Open. De Belarussische tennisster maakte veel indruk in de kwartfinale door de Amerikaanse Iva Jovic te verslaan. De nummer een van de plaatsingsranglijst gunde Jovic nauwelijks een kans en won eenvoudig in twee sets.

De jonge Amerikaanse van Servische afkomst Iva Jović (18) maakte eerder in het toernooi indruk, onder meer door de Italiaanse toptennisster Jasmine Paolini naar huis te sturen., Tegen Sabalenka werd echter al snel duidelijk dat een nieuwe stunt een utopie was.

Complimenten voor 'geweldige' Jovic

Sabalenka won immers met 6-3, 6-0 en liet dus eigenlijk geen spaan heel van de tiener. Nadat ze voor de veertiende keer in haar grandslamcarrière een halve finale behaalde, was Sabalenka na afloop lovend over zichzelf en Jovic. "Zij is een jonge, geweldige speelster. Ik ben erg tevreden dat ik in twee sets heb gewonnen en ik ben blij met het niveau dat ik tegen haar heb laten zien."

Voor tennisliefhebbers is het bijna een vanzelfsprekendheid dat Sabalenka zo ver komt op een groot toernooi. Zelf wil ze dat niet zo zien. "Net als iedereen denk ik dathet soms ongelooflijk is wat ik heb bereikt. Ik denk dat de focus die ik heb me helpt om constant te zijn. Je focus hebben op de juiste dingen helpt daar zeker bik

46 graden op Australian Open

Opvallend feit rondom de wedstrijd: Sabalenka en Jovic speelden hun duel gewoon met een open dak, ondanks de bizarre temperaturen in Melbourne. De rest van de duels is het dak gesloten, omdat de maximale temperatuur de 46 graden aantikt. Maar ook Sabalenka had hoewel het iets minder bloedheet was, last van de warmte.

Lachend: 'Ik denk dat wij vrouwen sterker zijn dan mannen, dus moeten ze voor hen het dak sluiten zodat ze het te zwaar zouden krijgen", grapt ze tijens de persconferentie.

Volle prijzenkast voor Sabalenka

Sabalenka speelt in de halve finale tegen de winnaar van het duel tussen Coco Gauff en Jelina Svitolina. De Belarussische won het toernooi in 2023 en 2024, vorig jaar verloor ze in de eindstrijd van Madison Keys. Ook schreef ze al tweemaal US Open op haar naam (2024 en 2025).

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.