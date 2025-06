Jack Draper verloor zaterdag zijn halve finale op Queen’s en ging daarna volledig door het lint. De Britse nummer 1, die nog altijd kampt met een opvallende blessure, liet zijn frustratie duidelijk merken op de baan. Na afloop volgde een eerlijke bekentenis én toonde hij spijt.

Tijdens de spannende partij tegen Jiri Lehecka liep de woede van Draper meerdere keren hoog op. Hij sloeg zijn racket stuk en ramde boos tegen een reclamebord, een actie waarbij hij zichzelf ook verwondde. De umpire gaf hem meerdere waarschuwingen, waaronder een tijdstraf, vanwege zijn gedrag.

Hoewel Draper toegeeft dat hij zich niet zo wil gedragen, verklaarde hij dat hij soms simpelweg op het randje balanceert. "Ik speel met een enorme drive en wil alles geven, maar dan kan het ook fout gaan", gaf hij na afloop toe.

Woeste Engelse toptennisser doet zichzelf dubbel pijn na het slopen van boarding De Engelse toptennisser Jack Draper heeft zich goed laten kennen. De nummer 4 van de wereld speelde in eigen land om een finaleplaats in het prestigieuze grastoernooi van Queen's. Toen dat niet leek te lukken, raakte de Brit zwaar gefrustreerd.

Draper strijdvaardig ondanks opvallende blessure

Later gaf Draper toe dat hij al de hele week kampte met een hardnekkige amandelontsteking, die zijn energie en prestaties duidelijk beïnvloedde. "Ik weet dat ik niet in topvorm was, maar ik heb echt mijn best gedaan om mezelf op te peppen en te vechten voor elk punt", toonde hij zich strijdbaar. Ondanks het teleurstellende verlies is Draper vastbesloten zich snel te herstellen en zich goed voor te bereiden op Wimbledon.

"Ik neem nu een paar dagen rust om te herstellen. Mijn doel is om fris en scherp aan Wimbledon te beginnen, en ik heb al veel geleerd van deze week", aldus de jonge Brit. Met zijn indrukwekkende opmars op de ATP-tour en krachtige speelstijl wordt Draper gezien als een van de grote beloftes van het mannentennis. Veel fans en kenners zijn dan ook benieuwd hoe hij zich verder zal ontwikkelen op het heilige gras van Wimbledon.

Huilende vriendin ziet hoe 'haar' tennisser voor gebroken harten zorgt, tegenstander uit z'n plaat Tennisser Jiri Lehecka maakte zaterdag in Londen weinig vrienden. Bij het grastoernooi Queen's schakelde hij in de halve finale thuisfavoriet Jack Draper uit. Zondag staat Lehecka in de eindstrijd tegenover Carlos Alcaraz. De vriendin van Lehecka was erg emotioneel.

Lehecka maakt zich op voor grote finale tegen ongeslagen Alcaraz

In de finale van Queen's neemt Lehecka het zondag op tegen de ongeslagen Carlos Alcaraz. Voor de Tsjech is het zijn eerste ATP-finale ooit, een mijlpaal die hij met veel vertrouwen tegemoet ziet. Na zijn overwinning sprak hij met respect over Draper. "Het betekent veel om hier te staan, zeker na zo’n strijd tegen iemand als Jack, die echt een vechter is", klinkt de nummer 30 van de wereld.