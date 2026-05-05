De Zwitserse toptennisser Stan Wawrinka heeft zich terug moeten trekken van het ATP-toernooi in Rome. Het 41-jarige tennisicoon is geblesseerd en kan de kwalificatie niet uitspelen.

Wawrinka is op dit moment de nummer 125 van de wereld en dus moest hij zich via de kwalificaties plaatsen voor het toernooi in Rome. In de eerste ronde van de kwalificatie speelde de Zwitser tegen Stefano Travaglia. De Italiaan kwam eerst op voorsprong, maar vervolgens kwam Wawrinka terug en won hij met 2-1 van Travaglia. De laatste set won Wawrinka met 6-1, maar hij leek wel wat pijn aan het slot over te hebben gehouden.

In de tweede kwalificatieronde werd Wawrinka gekoppeld aan Carreño Busta, de huidige nummer 91 van de ATP-rankings. De Zwitser leek de wedstrijd toch te kunnen spelen, ondanks zijn pijntjes. tot tien minuten voor de wedstrijd. Toen kwam Wawrinka alsnog met het nieuws dat hij zich af zou melden. Vervelend nieuws en hopelijk niet iets blijvends, aangezien het huidige seizoen officieel de laatste zal zijn van de Zwitser.

Ernst van blessure

Wawrinka haalde een keer de finale van de Italian Open in Rome. Dat was in 2008 toen hij in drie sets onderuit ging tegen Novak Djokovic. Ook geen grote schande, want de Serviër wist het toernooi maar liefst zes keer te winnen. Carlos Alcaraz is de winnaar van de editie in 2025, maar hij kan dit jaar niet meedoen. De Spanjaard is geblesseerd en heeft alle komende toernooien af moeten zeggen.

De 41-jarige Wawrinka heeft nog geen uitleg gegeven wat voor blessure hij precies heeft en hoe lang hij uit de roulatie zal liggen. Van 18 mei tot en met 7 juni vindt Roland Garros plaats en dat is voor Wawrinka de laatste keer dat hij aan het Franse toernooi mee kan doen. De tennisser uit Lausanne wist in 2015 het toernooi op zijn naam te schrijven. Naast Wawrinka zijn Australian Open-zege in 2014 en zijn US Open-zege in 2016 is dat nog altijd een van de drie Grand Slam-titels van de Zwitser.