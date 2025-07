In tennis is het eten of gegeten worden. Ieder punt telt voor de mondiale wereldranglijst. Hoe hoger je daar staat, hoe meer je in feite verdient. Dus kunnen de spanningen ooit hoog oplopen, weet tennisser Cristian Garin.

De kwartfinalist van Wimbledon 2022 kreeg het op de Nordea Open in Zweden aan de stok met Ugo Carabelli, de beul van Botic van de Zandschulp later dat toernooi. Het ging er over het algemeen gemoedelijk aan toe tussen Garin en Carabelli, maar na het benutte matchpoint van de Argentijn ontspoorde de Chileen.

Woorden over en weer

Toen Garin en Carabelli naar hun stoel liepen, werd het onvriendelijk. De Argentijn zou bobo hebben gezegd, wat in het Spaans idioot is. Garin vernam dat ook en reageerde furieus: "Waarom noem je me idioot? Waarom noem je me dwaas? Wat is er mis met je?"

FINAL CALIENTE ❗❗



Fuerte cruce entre Cristian Garín y Camilo Ugo Carabelli en Bastad 👀



En el saludo en la red, el argentino festejó eufóricamente su triunfo frente al chileno, esto ocasionó que Gago lo invite a pelear afuera de la cancha 😳 pic.twitter.com/E5zRbpYfpj — Séptimo Game (@Septimo_Game) July 16, 2025

Garin vroeg de umpire vervolgens om in te grijpen, maar die verblikte of verbloosde niet. Het heen-en-weer gepraat ging dus door. Carabelli zou hebben gezegd dat "niemand Garin mag" voordat ze hem een goede reis naar huis wenste. Dat pikte de 29-jarige Chileen niet, waarna hij zei: "Ik zie je buiten wel om te kijken of je lef hebt."

Voormalig kwartfinalist Wimbledon

De voormalig nummer 17 van de wereld bungelt inmiddels in de grijze middenmoot van de mondiale tennisladder. In 2022 bereikte Garin nog de kwartfinale van Wimbledon, maar die prestatie herhaalde hij nooit meer op een Grand Slam. Onlangs stroomde hij als lucky loser nog in op het grastoernooi in Londen. Garin overleefde zelfs de eerste ronde, maar boog vervolgens in de tweede ronde het hoofd tegen de Fransman Arthur Rinderknech na een vijfsetter.

Op het ATP 250-toernooi van Båstad zat het toernooi er voor hem al snel op, na een nederlaag tegen Carabelli. Die won een ronde later van de Nederlander Botic van de Zandschulp. In een mogelijk halve finale speelt hij tegen Jesper de Jong, die verraste tegen landgenoot Tallon Griekspoor.