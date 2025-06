Tennislegende Betty Stöve is op 24 juni 80 jaar geworden. Op Wimbledon wordt de verliezend finaliste van 1977 in het zonnetje gezet. Ook volgt ze de sport nog steeds en heeft ze een stevige mening over de ontwikkelingen binnen het tennis.

De Rotterdamse oud-toptennisster zegt dat 'ze de feiten niet allemaal bij de hand heeft', wat betreft haar carrièrre. Toch dreunt ze dit eventjes op: "Ik mag terugkijken op een succesvolle loopbaan. Ik heb in totaal 28 grandslamfinales gespeeld en drie keer gewonnen. Ook ben ik een paar keer wereldkampioen geweest in het dubbelspel en was ik de nummer één in die discipline."

Daarmee doet ze zichzelf tekort, want ze won tien grandslams: tien in het vrouwendubbel en vier in het gemengd dubbel.

Gebroken pols

Ze begint de ontmoeting met de journalist met de mededeling dat ze een struikelpartij heeft meegemaakt. Die bleef niet zonder gevolgen. "Het gaat uitstekend. Ik heb alleen wel mijn pols gebroken, maar dat komt ook allemaal weer goed. Dat zijn de normale dingen van ouderdom, hè. Het is allemaal in orde. Ik kan alweer schrijven."

Daarna gaat ze in op de staat van de tennissport. "Wij speelden in onze tijd met een ontzettend klein racket”, zegt ze tegen De Telegraaf. "Als je dat aan de spelers van tegenwoordig zou geven, zouden ze er geen bal mee kunnen slaan." Daarnaast stoort ze zich aan het gekreun van sommige spelers.

Kreunen

"Ik haat al dat gekreun op de baan", zegt de voormalig nummer 5 van de WTA-arnking (in 1977).

"Dat deden we vroeger toch ook niet? Als je een hoek induikt en je maakt een schreeuwend geluid vanwege een laatste inspanning, dan snap ik het. Maar als je midden op de baan staat en dan dat geluid produceert, dat hoeft van mij niet. Maar gelukkig zit er een knop op de tv. Als het te erg wordt, ben ik er klaar mee."

WTA

Ze hielp in 1973 mee bij de oprichting van de vrouwenbond WTA. Die heeft de sport veel goeds gebracht. ", Er zijn ongeveer 2000 vrouwen die van tennis kunnen leven. Het is geen vetpot als je de nummer 1500 bent of zo, maar de kansen zijn er voor iedereen", zo blikt ze terug.