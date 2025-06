Tallon Griekspoor heeft het ATP-toernooi van Mallorca op zijn naam geschreven. Het is de derde titel in de loopbaan van de 28-jarige toptennisser. Een goed moment om te pieken, want maandag begint Wimbledon.

Griekspoor krijgt welgeteld één dag rust voordat hij in de eerste ronde van Wimbledon moet verschijnen. Tussendoor moet hij het vliegtuig pakken om vanaf Mallorca naar Londen te reizen. De Nederlandse tennisser heeft een topweek achter de rug op het Spaanse eiland.

Riskante hereniging voor toptennisser Tallon Griekspoor: 'We zijn niet altijd aardig voor elkaar geweest' Tallon Griekspoor speelt zaterdag de finale van het grastennistoernooi van Mallorca. Toeval of niet, maar de 28-jarige Nederlander wordt sinds dit toernooi weer begeleid door Kristof Vliegen, vorig jaar nog zijn trainer. Wel moesten ze wat zaken uitpraten.

In de finale versloeg hij de Fransman Corentin Moutet, de nummer 69 van de wereld: 7-5 7-6 (3). In echte Griekspoor-stijl moest er in de tweede set een tiebreak aan de pas komen. Daar heeft hij genoeg ervaring mee.

Derde ATP-titel

Onderweg naar de finale versloeg Griekspoor de Canadese toppers Gabriel Diallo (winnaar Libéma Open) en Félix Auger-Aliassime (voormalig nummer 6 van de wereld). Het is de derde ATP-titel in de loopbaan voor Griekspoor. In 2023 won hij zijn eerste twee titels.

Door de winst in Mallorca stijgt Griekspoor naar plek 29 op de wereldranglijst. Het Mallorca Championships, zoals het toernooi officieel heet, is een ATP250-toernooi. Dat is de laagst geklasseerde klasse in het proftennis, vergelijkbaar met de Libéma Open in Rosmalen.

Lastige tegenstander Wimbledon

Op maandag wordt Griekspoor op het heilige gras van Wimbledon verwacht. Dan wacht hem een pittige tegenstander in de vorm van Jenson Brooksby. De Amerikaan is de voormalige nummer 33 van de wereld (nu 101) en komt terug van een schorsing. In 2023 miste hij meerdere dopingcontroles waardoor hij voor 18 maanden geschorst werd. Begin dit jaar maakte hij zijn rentree, waarna hij in maart direct zijn eerste ATP-toernooi won.

