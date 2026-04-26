Voor Tallon Griekspoor was het een dag met twee gezichten bij het masterstoernooi van Madrid. De beste Nederlandse tennisser van dit moment sneuvelde in het enkelspel, maar zorgde vlak daarna voor een stunt in het dubbelspel.

Griekspoor wist vooraf al dat hij aan de bak moest in de Spaanse hoofdstad, want de organisatie had hem twee keer op dezelfde dag ingepland. De Nederlander moest aan het begin van de middag in de derde ronde van het enkelspel spelen tegen Lorenzo Musetti, de nummer 9 van de wereld.

Griekspoor bood de Italiaanse gravelspecialist goed partij, maar moest toch zijn eerste nederlaag in drie onderlinge duels slikken. Het zorgde voor de nodige frustratie bij de Nederlander en dat resulteerde onder meer in een verhit gesprek met zijn broer op de tribunes.

Veel tijd om die frustraties van zich af te schudden had Griekspoor echter niet. Ruim anderhalf uur nadat de Italiaan het matchpoint had benut, liep Griekspoor alweer de baan op voor zijn wedstrijd in het dubbelspel met de Amerikaan Brandon Nakashima.

Griekspoor stunt in dubbelspel

Griekspoor trof met Musetti al de als zesde geplaatste speler in het enkelspel en moest het met de Amerikaan opnemen tegen het als zesde geplaatste duo Kevin Krawietz en Tim Puetz. De twee Duitsers spelen al enkele jaar met veel succes samen. Het duo won in 2024 de ATP Finals en was onlangs nog de beste op het masterstoernooi van Monte Carlo.

Ondanks de goede vorm bij het Duitse koppel wist Griekspoor met zijn Amerikaanse kompaan toch voor een stunt te zorgen. Griekspoor en Nakashima kwamen snel met 4-1 achter en kregen ook nog vier setpoints tegen, maar wisten in een tiebreak toch de eerste set te pakken. De tweede set draaide ook uit op een tiebreak en daarin was Griekspoor met zijn dubbelpartner opnieuw de beste: 7-6 (7), 7-6 (5).

Achtste finales

Griekspoor mag daardoor nog wat langer blijven in Madrid. Samen met Nakashima, die zaterdag al in de eerste ronde van het enkelspel verloor, komt hij dinsdag in de achtste finales weer in actie. De twee spelen dan tegen de winnaar van het duel tussen het Franse duo Corentin Moutet en Arthur Rinderknech en Britse-Poolse koppel Luke Johnson en Jan Zielinski.