Tallon Griekspoor kondigt toekomstplan aan na dubbele breuk: 'Weet nog niet hoelang het duurt'

Tallon Griekspoor moest maandag op Roland Garros tegen de Amerikaan Marcos Giron even op gang komen, maar de Nederlander sloeg zich uiteindelijk toch naar de tweede ronde. Dat deed hij zonder coach, want Griekspoor brak onlangs met allebei zijn trainers. De Nederlander liet na afloop weten wel op zoek te zijn.

Griekspoor verloor de eerste set tegen Giron, maar schakelde daarna een tandje bij en zegevierde uiteindelijk in vier sets. De 28-jarige tennisser speelt op Roland Garros zonder vaste coach nadat hij in korte tijd afscheid nam van zowel Xavier Malisse als Dennis Sporrel. Dat was voor Griekspoor geen probleem tegen Giron. "Ik weet zelf wat ik moet doen op de baan", zei hij na afloop.

Tallon Griekspoor overleeft problemen en gaat onder groot gejuich naar tweede ronde Roland Garros Tallon Griekspoor heeft de tweede ronde van Roland Garros bereikt, maar vraag niet hoe. De Nederlandse toptennisser trof het in de loting met de Amerikaan Marcos Giron, maar had het allesbehalve makkelijk. Hij moest opstartproblemen en een zorgwekkende valpartij overwinnen.

Hoewel het hem maandag zonder coach dus goed afging, wil hij toch graag met iemand anders gaan samenwerken. "Ik ga wel op zoek naar een nieuwe coach. Hoelang dat duurt weet ik niet." Griekspoor liet weten dat hij eind vorig jaar Mikael Tillström heeft gepolst als coach. De Zweed wilde destijds liever door met Gaël Monfils.

Nu de Zweed en de Fransman uit elkaar zijn, zou Griekspoor een nieuwe poging kunnen wagen. Griekspoor twijfelt echter omdat Tillström volgens informatie van ingewijden "te negatief" zou zijn. Werken met een voormalige wereldtopper als Andy Murray, die onlangs brak met Novak Djokovic, schatte Griekspoor in als "onbereikbaar".

Steun van Russische tennisster

Griekspoor had overigens genoeg steun tijdens zijn partij in Parijs, want er zaten flink wat mensen hem aan te moedigen. Zijn broers Scott en Kevin waren van de partij en ook topbasketballer Quinten Post van Golden State Warriors zat op de tribune. De opvallendste toeschouwer was misschien wel de Russische tennisster Anastasia Potapova.

Russische tennisster (24) duikt weer op bij Tallon Griekspoor, dit keer op tribune Roland Garros Tallon Griekspoor krijgt op Roland Garros steun van de Russische tennisster Anastasia Potapova. Beide tennissers worden de laatste maanden regelmatig bij elkaar in de buurt gespot. De 24-jarige Russin is single, of Griekspoor nog een relatie heeft met zijn vriendin Sam Reus is onduidelijk. Mede door de regelmatige bezoekjes aan wedstrijden van elkaar, steken geruchten over een relatie steeds vaker de kop op.

Tweede ronde

De Nederlander speelt in de volgende ronde tegen Gabriel Diallo, de nummer 54 van de wereld. Dat is een meevaller, want het leek erop dat hij eigenlijk Francisco Cerundolo zou treffen. De Argentijnse nummer 18 van de wereld is bezig aan een ijzersterk seizoen, maar liet zich in Parijs verrassen door de Canadees. Griekspoor en Diallo spelen donderdag tegen elkaar in de tweede ronde.

Griekspoor zou bij een zege zijn beste prestatie op Roland Garros evenaren. Hij wist vorig jaar de derde ronde te bereiken en was toen heel dicht bij een nog beter resultaat. Griekspoor kwam in zijn partij tegen wereldtopper Alexander Zverev met 4-1 voor in de beslissende set, maar zag de zege toch nog uit handen glippen. De Duitser haalde uiteindelijk zelfs de finale.

Dit is Anastasia Potapova: tennisster dook plotseling op bij Tallon Griekspoor na geklapt huwelijk met collega Anastasia Potapova won in 2016 de juniorentitel op Wimbledon, maar bij de senioren wist ze nog niet zo'n succes te boeken. De Russische tennisster haalde vorig jaar op Roland Garros de laatste zestien en hoopt die prestatie dit jaar te overtreffen. Toch kwam ze voornamelijk in het nieuws door haar korte huwelijk met een collega-tennisser én doordat ze plotseling gespot werd in de buurt van Tallon Griekspoor.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.