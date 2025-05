Tallon Griekspoor overleeft problemen en gaat onder groot gejuich naar tweede ronde Roland Garros

Tallon Griekspoor heeft de tweede ronde van Roland Garros bereikt, maar vraag niet hoe. De Nederlandse toptennisser trof het in de loting met de Amerikaan Marcos Giron, maar had het allesbehalve makkelijk. Hij moest opstartproblemen en een zorgwekkende valpartij overwinnen.

Griekspoor had last van een slecht begin: hij leverde meteen zijn eerste service in en liep al snel achter de feiten aan in de eerste set. Hij kwam nog wel terug tot 3-2, maar daarna liep Giron weg bij de Nederlander en won de set emt 6-4. Meer dan twintig onnodige fouten zorgden voor koppijn bij Griekspoor, die daar wel snel een antwoord op vond.

De tweede set was een verschil als tussen dag en nacht. Griekspoor toonde zijn klasse en legde Giron aan banden. In no-time had hij de tweede set binnen (6-3) en ook in de derde set was de Nederlander oppermachtig: 6-4. Hij werd op baan 6 van Roland Garros flink gesteund. Niet alleen door tientallen Nederlandse fans, maar ook door een aantal sportsupersterren. De basketballer Quinten Post, actief in de NBA, wilde graag zijn favoriete speler aanmoedigen.

Potapova op de tribune

Maar ook de familie van Griekspoor zat in Parijs op de tribune. Zijn twee broers Scott en Kevin zagen achter zich ineens een Russische toptennisster opduiken die wel vaker bij Griekspoor op de tribune zat. Anastasija Potapova won op zondag eerst haar eersterondepartij en zat een dag later op baan 6 bij de Nederlander te kijken en hem aan te moedigen. Of ze een relatie hebben of 'gewoon vrienden' zijn, blijft onduidelijk.

Valpartij

Met de 2-1 voorsprong in sets leek er geen vuiltje meer aan de lucht voor Griekspoor. Toch werden de fans en hijzelf opgeschrikt door een nare valpartij. De Nederlander gleed weg op de klei en belandde in het afdekzeil achter op de baan. Na luttele seconden stond Griekspoor vertwijfeld en geschrokken op. Hij moest zichzelf flink schoonmaken, maar kon ogenschijnlijk zonder problemen door. Maar in de vierde set ging het vervolgens wel een stuk moeizamer voor Griekspoor, die Giron steeds beter zag serveren.

Tweede ronde

Op 5-5 kwam de winst voor Griekspoor in zicht, maar kreeg hij de laatste punten niet cadeau van de Amerikaan. De nummer 35 van de wereld bleek in de slotfase van de set over nieuwe krachten te bezitten. Hij mepte de nummer 43 van de wereld met een paar prachtige punten naar huis: 3-1. Onder groot gejuich boekte Griekspoor zijn plek in de tweede ronde. Daarin treft hij de Canadese verrassing Gabriel Diallo. Hij was verantwoordelijk voor de vroege uitschakeling van Francisco Cerundolo, de nummer 18 van de wereld.

