Russische tennisster (24) juicht uitbundig voor Tallon Griekspoor op Roland Garros

Tallon Griekspoor krijgt tijdens zijn partij in de tweede ronde op Roland Garros steun van de Russische tennisster Anastasia Potapova. Beide tennissers worden de laatste maanden regelmatig bij elkaar in de buurt gespot. Mede door de regelmatige bezoekjes aan wedstrijden van elkaar, steken geruchten over een relatie steeds vaker de kop op.

Griekspoor werd maandag tijdens zijn eerste ronde tegen de Amerikaan Marcos Giron al gesteund door Potapova en enkele dagen later dook ze bij de partij tegen Gabriel Diallo opnieuw op. Ze moedigde de Nederlandse tennisser uitbundig aan vanaf de tribunes. De Russische deed zelf ook mee aan Roland Garros en Griekspoor zat woensdag ook bij haar partij. Dat bracht geen geluk, want Potapova verloor toen van de Oekraïense Yulia Starodubtseva.

De 24-jarige Russin dook de afgelopen maanden wel vaker op tijdens wedstrijden van de beste Nederlandse tennisser van de wereld. Zo zag ze in Indian Wells eerder dit jaar hoe Griekspoor tegen Alexander Zverev de mooiste zege uit zijn leven boekte. De link naar een relatie is daarmee al snel gelegd, al kunnen ze natuurlijk ook 'gewoon' vrienden zijn.

Mogelijk pikante ontmoeting

Er bestaat overigens de kans dat Griekspoor later deze week een heel bijzonder duel moet spelen. De Nederlander treft bij een zege op Diallo de winnaar van het duel tussen Alexander Shevchenko en Ethan Quinn. Pikant daaraan is dat Shevchenko de ex is van Potapova. De twee stapten in december 2023 zelfs in het huwelijksbootje, maar al binnen een jaar klapte het huwelijk. Sindsdien is de Russische vrijgezel.

Quinten Post

Potapova is overigens niet de enige opvallende supporter van Griekspoor in Parijs. Eerder deze week werd er tijdens de wedstrijd tegen Giron op de tribunes namelijk ook een Nederlandse superster gespot. De basketballer Quinten Post van NBA-club Golden State Warriors was in Parijs om 'zijn favoriete speler' in actie te zien. Hij zat toen tegenover Potapova, die dichter bij de familie van Griekspoor zat.

