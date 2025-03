Tallon Griekspoor plaatst zich in partij geteisterd door regen voor kwartfinale Indian Wells

Tallon Griekspoor zet zijn topweek op het tennistoernooi van Indian Wells voort met de zege in de vierde ronde op Yosuke Watanuki, de nummer 349 van de wereld. De Nederlander won na meerdere regenonderbrekingen uiteindelijk in twee sets van de Japanse qualifier: 7-6 (4), 6-1. Griekspoor staat door de zege voor de eerste keer in de kwartfinales van een masterstoernooi.

De partij begon wat later wegens de regen, maar een halfuur na de oorspronkelijke starttijd gingen de tennissers toch de baan op. Al snel moesten ze weer aan de kant gaan zitten omdat er opnieuw wat druppels vielen. Opvallend genoeg scheen tegeiljkertijd ook de zon in Californië.

Na een kwartiertje werden de paraplu's weer opgeborgen en kon de wedstrijd echt beginnen. Het ging erg gelijkop in de eerste set. Die moest uiteindelijk beslist worden met een tiebreak. Griekspoor won en liep daarna van de baan. Het begon namelijk weer te regenen. Na tien minuten kon hij in de tweede set beginnen met serveren.

Maar bij een 4-1 voorsporing in de tweede set werd de partij opnieuw stilgelegd vanwege het weer. Dit keer verliet ook een groot deel van de fans op de tribune het stadion. Het duurde dan ook veertig minuten voordat de wedstrijd weer hervat kon worden. Griekspoor trok toen de laatste twee games naar zich toe.

Eerste kwartfinale

Griekspoor is de enige overgebleven Nederlander op het masterstoernooi van Indian Wells. De tennisser staat voor het eerst in zijn carrière in de kwartfinale bij het evenement in de Verenigde Staten. Het is ook de eerste keer in zijn loopbaan dat hij de laatste acht van een masterstoernooi heeft gehaald.

De Nederlander speelt daarin tegen de winnaar van de partij tussen de Deen Holger Rune en de Griek Stefanos Tsitsipas om een plek bij de laatste vier op het hardcourttoernooi.

Wereldranglijst

Het toernooi van Indian Wells wordt ook wel aangeduid als 'het vijfde grandslamtoernooi' en behoort tot de ATP-1000-toernooien. De beste prestatie van Griekspoor in deze categorie was een vierde ronde vorig jaar in Madrid. De huidige nummer 43 van de wereldranglijst zal komende maandag in ieder geval weer bij de beste veertig horen.

Botic van de Zandschulp stuntte op het toernooi nog door Novak Djokovic uit te schakelen, maar in de derde ronde verloor hij van de Argentijn Francisco Cerundolo.