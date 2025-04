Toptennisster geeft zichzelf exclusief cadeau na mislopen van droomprijs

Aryna Sabalenka heeft zichzelf alsnog flink verwend na haar verloren finale bij de Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart. De Wit-Russische nummer één van de wereld besloot zichzelf een bijzonder cadeau te geven, nadat ze voor de vierde keer op rij naast de felbegeerde hoofdprijs greep.

Het tennistoernooi in Stuttgart heeft Sabalenka inmiddels een behoorlijke sportieve frustratie opgeleverd. Voor de vierde keer verloor ze in de finale en greep ze steeds nét naast de winst van de begeerde trofee én de bijbehorende Porsche. Dit keer moest ze haar meerdere erkennen in Jelena Ostapenko. Tijdens de prijsuitreiking grapte Sabalenka: "Ik ben blij dat ik het me kan veroorloven. Na deze finale ga ik er zelf maar één bestellen, want dit lijkt de enige manier!"

'Ik besloot voor de gekste auto te gaan'

Sabalenka hield zich aan haar woord. Aangekomen in Madrid, waar ze deze week meedoet aan de Madrid Open, onthulde ze dat ze inderdaad een Porsche heeft gekocht. Niet zomaar één: ze koos voor een exclusieve paarse 911 GT3 RS, een model dat bijna 200.000 pond kost. "Ik was het zo zat om steeds te verliezen. Dus ik besloot gewoon voor de gekste auto te gaan," vertelde ze met een knipoog tegenover Tennis Channel.

De Porsche Tennis Grand Prix blijft voor Sabalenka een bijzonder toernooi. Ondanks haar indrukwekkende status als nummer één van de wereld en haar constante aanwezigheid in de finale, lijkt Stuttgart haar net dat beetje geluk te missen. "Het is frustrerend", gaf ze eerder toe. "Ik speel hier altijd goed, maar die laatste stap lukt steeds niet." Toch blijft Sabalenka positief: ze ziet de ervaring als motivatie om nog sterker terug te komen, zowel in Stuttgart als op andere grote toernooien.

Grote liefde voor snelheid en autosport

Haar kersverse Porsche 911 GT3 RS is voorzien van technologieën geïnspireerd van de Formule 1. Niet geheel verrassned: Sabalenka heeft een grote liefde voor snelheid en de autosport. Met haar nieuwe speeltje als extra motivatie jaagt ze nu op succes in Madrid.

