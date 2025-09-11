Het Nederlandse koningshuis is fervent supporter van internationale sport. Zo doken koning Willem-Alexander en koningin Maxima al op bij de Olympische Spelen in Parijs en recent nog bij de GP van Nederland op Zandvoort. Maar nu is er een speciaal verzoek aan koningin Maxima om naar de tenniswedstrijd in de Davis Cup te komen kijken.

Davis Cup-captain Javier Frana hoopt dat koningin Máxima het tennisduel tussen Nederland en Argentinië in Groningen bijwoont. "Máxima is heel speciaal voor ons. We zijn heel trots op haar. Ze heeft ons bloed. We zouden het heel mooi vinden als ze zou komen kijken. Maar we begrijpen het ook als ze Nederland zou steunen. Daar is ze uiteraard vrij in", zei Frana in Martiniplaza, waar beide landen op vrijdag en zaterdag spelen om een plaats in de finales van het landentoernooi.

Oude bekende van captain Paul Haarhuis

Captain Frana is een oude bekende van de Nederlandse captain Paul Haarhuis. Ze stonden in 1997 tegenover elkaar in een dubbelpartij in het Amerikaanse Philadelphia. De Argentijnse oud-tennisser moest glimlachen toen hij hoorde dat Haarhuis de Argentijnen als favoriet bestempelde. "Haarhuis weet heel goed dat de rankings in de Davis Cup niet zo zwaar tellen. We voelen ons geen favoriet, maar we voelen ons wel heel sterk", stelde Frana.

Nederland - Argentinië op WK voetbal 2022

Voor de ontmoeting tussen Nederland en Argentinië keek Frana terug naar de kwartfinale van het WK voetbal in 2022, waar beide landen in Qatar een zwaarbevochten wedstrijd speelden. Argentinië won na strafschoppen. "Ik ben dol op voetbal. Ik heb die wedstrijd intens beleefd. En ik heb de zege gevierd", legde hij uit. "Rivaliteit op het veld is prima, maar na het laatste fluitsignaal moet dat voorbij zijn. Dan moet sport juist mensen samenbrengen."

'Daar geef je alles voor'

De Argentijnse kopman Francisco Cerúndolo is het eens met zijn captain. "Je speelt voor je land. En daar geef je alles voor. Dat is in het tennis niet anders dan bij het voetbal", zei hij aan de rand van de tennisbaan. "Er is altijd een mooie rivaliteit geweest tussen Nederland en Argentinië. Dat hoort ook bij de sport. Het moet wel een gezonde rivaliteit blijven."