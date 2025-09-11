Toptennisser Jesper de Jong beleeft een prachtig 2025. Hij debuteerde op Wimbledon en de US Open en bereikte zijn hoogste positie ooit op de mondiale tennisladder. Toch maakt hij zich op voor zijn 'jongensdroom'.

Eind juli stond De Jong voor het eerst in een ATP-finale, even daarvoor debuteerde hij op het heilige gras van Wimbledon. Twee weken geleden stond hij ook voor het eerst op de US Open en er komt een nieuwe primeur aan. De Jong speelt deze week voor het eerst de Davis Cup met het Nederlandse team. Dat komt mede door het besluit van Tallon Griekspoor om te stoppen.

"Spelen in de Davis Cup is altijd een jongensdroom van mij geweest. Dat schat ik toch nog hoger in dan debuteren op Wimbledon of een plek in de top honderd veroveren", zei De Jong in Groningen, waar Oranje speelt tegen Argentinië.

Kopman De Jong

Door zijn 79e plek op de wereldranglijst is De Jong zelfs kopman van Oranje. Hij trapt af tegen de Argentijnse tennisser Tomás Martín Etcheverry, later speelt Botic van de Zandschulp tegen Francisco Cerúndolo. Zelf ziet De Jong zich niet als belangrijkste kracht.

"Ja, in de praktijk is dat zo, maar toch zie ik mezelf niet zo. Voor mij is Botic onze kopman", legde De Jong voor de laatste training uit. "Ik begrijp heel goed dat de meer ervaren spelers altijd de voorkeur kregen. Het is nu aan mij om me voor eigen publiek te laten zien. Daar kijk ik zeer naar uit."

Davis Cup

Nederland en Argentinië tegen elkaar om deelname aan de Davis Cup Finals in het Italiaanse Bologna in november. Het Nederlandse Davis Cupteam treedt in een bijna uitverkocht Martiniplaza zonder kopman Tallon Griekspoor (29) aan. De hoogst genoteerde Nederlander wil zich dit jaar richten op zijn eigen loopbaan.

Op zaterdag staat eerst een dubbelspel tussen het Nederlandse koppel Sander Arends (34) en Sem Verbeek (31) en het Argentijnse duo Andrés Molténi (37) en Horacio Zeballos (40) op het programma. Vervolgens speelt De Jong tegen Cerúndolo en komt Van de Zandschulp uit tegen Etcheverry.