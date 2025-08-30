Novak Djokovic heeft de vierde ronde van de US Open bereikt na een overwinning op de Brit Cameron Norrie. Die overwinning was bijzonder, zeker vanwege de records die de Serviër (38) verbrak met zijn zege. Er waren echter ook zorgen vanwege de medische problemen bij de oudgediende.

Dat leeftijd slechts een getal is voor Novak Djokovic, wisten we al langer. In zijn partij in de derde ronde van de US Open tegen Cameron Norrie bewees hij opnieuw dat zijn pensioen nog ver weg is. Hij versloeg de Brit in vier sets (6-4, 6-7, 6-2, 6-3) en treft in de vierde ronde van het laatste Grand Slam van het seizoen de Duitser Jan-Lennard Struff.

En zoals altijd wanneer Novak Djokovic speelt, gaat het gesprek al snel over zijn leeftijd en natuurlijk zijn overwinningen. Djoko is nu de oudste tennisser sinds Jimmy Connors in 1991 die de vierde ronde van de US Open heeft bereikt.

Record afgepakt van Roger Federer

Maar dat is niet het enige record dat de Servische tennislegende in de nacht van vrijdag op zaterdag vestigde. Djokovic heeft Roger Federer overtroffen in het aantal overwinningen op hardcourt. Tot een paar uur geleden stonden de twee giganten gelijk op de eerste plaats met 191 zeges, maar Djokovic heeft er nu eentje meer.

De overwinning op Norrie was zijn 395e op een Grand Slam-toernooi, maar in het begin zag het er niet zomaar naar uit dat de Serviër zou gaan winnen. In de eerste set moest er een medische time-out aan te pas komen. Djokovic had last van zijn onderrug. Uiteindelijk kon hij gewoon verder en won Djokovic het duel, maar fans werden toch even opgeschrikt.

Veel blessures voor Djokovic

De afgelopen jaren spelen blessures Djokovic immers steeds vaker parten. Op Roland Garros in 2024 liep hij een scheurtje in zijn miniscus op en moest hij opgeven. Begin dit jaar reikte hij tot de halve finales van Australian Open, maar daar gaf hij er noodgedwongen tijdens de wedstrijd de brui aan vanwege fysieke malheur. Ook op Wimbledon had hij door een nare val problemen, wat duidelijk werd in de halve finale tegen Jannik Sinner.

In de vierde ronde treft Djokovic de Duitser Jan-Lennard Struff. Dat lijkt op papier en haalbare kaart, waardoor de kwartfinale wederom lonkt voor de 24-voudig grandslamwinnaar. De laatste keer dat hij een Grand Slam won, was in 2023. Toen zegevierde hij in de eindstrijd op US Open tegen Daniil Medvedev. Dat jaar won hij ook Australian Open en Roland Garros.

