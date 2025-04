Carlos Alcaraz wint thriller van toptalent en bereikt halve finale Monte Carlo

Carlos Alcaraz (21), de nummer 3 van de wereld, heeft zich geplaatst voor zijn eerste halve finale op het prestigieuze Masters 1000-toernooi in Monte Carlo. De jonge Spanjaard versloeg in een zinderende kwartfinale de talentvolle Arthur Fils (20) in een spannende driesetter: 4-6, 7-5, 6-3.

In een spectaculair duel leek Alcaraz meerdere keren op de rand van uitschakeling te staan, maar hij bleef mentaal sterk. Fils (nummer 15 van de wereld), die met krachtige slagen afwisselde tussen aanval en verdediging, stelde de Spanjaard constant op de proef.

Alcaraz toonde echter veerkracht en knokte zich terug van een 1-3 achterstand in de derde set. Cruciaal was het wegwerken van drie breakpoints bij 5-5 in de tweede set, wat hem de kans gaf om uiteindelijk de wedstrijd naar zijn hand te zetten.

Carlos Alcaraz toont veerkracht

"Het was een zware wedstrijd, maar ik probeerde agressief te blijven en mentaal en fysiek sterk te zijn", zei Alcaraz na afloop. "Ik wachtte op mijn kansen, en toen hij fouten begon te maken, profiteerde ik ervan. In de derde set bleef ik mijn niveau behouden, ook toen ik een break achterstond", voegde de Spanjaard eraan toe. Na twee uur en 23 minuten was de overwinning voor Alcaraz binnen. Deze zege markeert zijn terugkeer naar topvorm, na zijn vroege uitschakeling in Miami tegen David Goffin.

Alcaraz, die in 2022 zijn enige Monte Carlo-wedstrijd verloor van Sebastian Korda, is vastberaden om dit jaar verder te komen. De halve finale is zijn tiende op ATP Masters 1000-niveau en met een mogelijke titel in Monte Carlo kan hij zijn positie op de wereldranglijst verbeteren. Alcaraz, die sinds mei vorig jaar een indrukwekkend 15-1 record op gravel heeft, jaagt op zijn zesde Masters 1000-titel en wil zijn dominantie op het gravel voortzetten.

Carlos Alcaraz geeft zeldzaam inkijkje in zijn privéleven

Alcaraz heeft in zijn aankomende Netflix-docu een zeldzaam kijkje gegeven in zijn persoonlijke leven. Ondanks zijn wereldfaam en miljoenencontracten met merken als Nike, Louis Vuitton en Rolex, woont de 20-jarige tennisster nog steeds in het ouderlijk huis in El Palmar, een klein dorpje vlak bij Murcia. In de documentaire toont hij zijn slaapkamer, waar hij zijn prestigieuze trofeeën, waaronder de Wimbledon-beker, bewaart. Alcaraz benadrukt dat hij een bescheiden levensstijl hanteert, ondanks het feit dat hij zich moeiteloos een villa zou kunnen veroorloven.

De Spanjaard legt verder uit hoe belangrijk familie voor hem is. "Naast mijn team gaat er vaak iemand van mijn familie mee naar toernooien," zegt de nummer drie van de wereld. "Dat is heel belangrijk voor me." Zijn hechte band met zijn ouders en broers helpt hem om de druk van het topsportleven in balans te houden. Ondanks zijn succes blijft Alcaraz zijn roots en familiewaarden trouw, wat hem helpt om met een heldere focus zijn carrière voort te zetten.