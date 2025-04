Ex-tennistopper en nummer één van de wereld eist regelverandering na flinke kritiek

De Amerikaanse ex-tennisser Andy Roddick heeft zich in zijn podcast kritisch uitgelaten over de tenniswereld. De voormalig nummer één van de wereld ziet graag een aantal regels veranderen. De kritiek volgt op de klachten van Novak Djokovic, wiens organisatie de ATP en WTA aanklaagt.

De 41-jarige Roddick is nog altijd actief in de tenniswereld, al is dat wel op een andere manier. Hij is host van de populaire tennispodcast Andy Roddick's Served Media. In de nieuwste aflevering is de US Open-winnaar van 2003 uiterst kritisch op de tenniswereld en stelt hij een aantal regelveranderingen voor.

Vrije markt

Allereerst vindt Roddick het belachelijk dat tennissers niet altijd de vrije keuze hebben om bepaalde de toernooien te spelen. Zo kan het overslaan van een ATP1000-toernooi een schorsing opleveren. Roddick snapt niet waarom dit zo streng is. "Als je onafhankelijk bent, moet je gebruik kunnen maken van de vrije markt om de toernooien spelen die je wilt. Er is al een prikkel om zoveel mogelijk ATP- of WTA-toernooien te spelen, vanwege de punten", vertelt hij in zijn podcast.

Tennissers zijn niet contractueel verbonden aan de ATP of WTA, maar dit gaat bijna zo voelen. "Als iemand een buitengewoon aanbod krijgt om mee te doen aan iets geks – een bedrijfsevenement of een pro-am (een demonstratietoernooi of wedstrijd met amateurs, red.) bijvoorbeeld, vlak voor de US Open – en hij kan daar in één dag evenveel verdienen als met een derde ronde op een Grand Slam, dan vind ik dat hij dat gewoon moet kunnen doen."

Regelveranderingen

Roddick wil niet uitwijden over regelveranderingen van de sport tennis zelf. "Laten we wat tijd besparen. De toss bij de service en de let mogen veranderd worden", doelend op het toelaten van een netservice en het verbieden van het meerdere keren omhooggooien van de bal vooraf een service.

Daarnaast uit hij kritiek op de televisiekanalen die de rechten van tenniswedstrijden niet delen met de tennisspelers zelf. "Waarom zou je je eigen clips niet mogen posten? Wat is het nadeel daarvan? Het zorgt juist voor meer verkeer naar de rechthebbenden. Het is niet alsof zij (de tennissers, red.) content afpakken."

Andy Roddick

Roddick haalde zijn grootste prestaties in de beginjaren van 2000. In 2003 werd hij de nieuwe nummer één van de wereld. In datzelfde jaar won hij de US Open. Driemaal stond de Amerikaan in de finale van Wimbledon, maar hij won nooit. In 2012 stopte hij met tennis om vijf jaar later opgenomen te worden in de International Tennis Hall of Fame.