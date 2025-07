Oud-toptennisster Kiki Bertens keert terug op Wimbledon als deelneemster bij de veteranen. De voormalig nummer vier van de wereld koestert warme herinneringen aan het toernooi, waar alle Nederlanders in het enkelspel inmiddels zijn uitgeschakeld. In gesprek met Sportnieuws.nl steekt Bertens hen een hart onder de riem: “Het is niet niks...”

In 2018 haalde Bertens de kwartfinales op Wimbledon, een prestatie die ze nog altijd ziet als een van de hoogtepunten van haar carrière, net als haar halve finaleplek op Roland Garros. “Maar mijn absolute hoogtepunt is de winst van het masterstoernooi in Madrid,” vertelt ze in gesprek met deze site. “Dat was mijn grootste titel én ik werd daarmee direct de nummer vier van de wereld. Zo hoog heeft nog geen enkele Nederlandse tennisster gestaan. Het was super dat die twee dingen samenkwamen.”

'Dat is ook wel logisch'

Alle Nederlandse spelers in het enkelspel lagen er dit jaar al in de eerste week van het Grand Slam-toernooi uit. Iets waar Bertens niet echt van opkeek: “Het is natuurlijk enorm lastig om de tweede week van een Grand Slam te halen, dat gebeurt niet vaak bij de Nederlanders."

"Het was jammer dat Tallon (Griekspoor, red.) de positieve lijn na het winnen van het grastoernooi in Mallorca niet kon doortrekken," gaat ze verder. "Maar ook wel weer heel logisch: het is niet niks om jezelf in zo’n korte tijd weer op te laden. Dat vergeten mensen vaak.”

'Belangrijk dat kinderen rolmodellen hebben'

Toch is ze erg enthousiast over het Nederlandse tennis van dit moment: “Voor een nieuwe generatie kinderen helpt het altijd als er goede voorbeelden zijn van toppers die het goed doen in ons land. We hebben nu vijf spelers in de top 100 van het enkelspel, drie mannen en twee vrouwen, en ook in het dubbelspel doen veel Nederlanders het goed. Het is belangrijk dat kinderen rolmodellen hebben, en dat tennis echt leeft in Nederland.”

Haar verwachtingen van het toernooi? "Ik hoop dat de Nederlanders die er nog in zitten in het dubbelspel en bij de junioren het nog verder gaan schoppen! Bij de dames ligt alle druk op (Aryna, red.) Sabalenka, ik ben benieuwd of ze deze aankan en er met de titel vandoor gaat of dat er een verassing komt. Bij de mannen ga ik voor (Carlos, red.) Alcaraz"

