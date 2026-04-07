Jannik Sinner heeft zijn eerste wedstrijd op gravel met overmacht gewonnen. In een duel met de Fransman Ugo Humbert kwam de zege van de Italiaan geen enkel moment in gevaar: 6-3, 6-0. Daarmee zet hij zijn geweldige vorm ook voort bij zijn rentree op gravel. Bovendien geeft het hem veel hoop zijn grote droom dit jaar te verwezenlijken.

Vooraf was het nog maar de vraag hoe goed Jannik Sinner het er vaaf zou brengen bij zijn eerste wedstrijd op een gravelbaan. Immers won de sterke Italiaan de afgelopen weken twee Amerikaanse Masters-toernooien, Miami en Indian Wells, op hardcourt. Hoe hij het er dus vanaf zou brengen op gravel was onduidelijk. Bovendien was het zijn rentree op de ondergrond sinds Roland Garros van vorig jaar. Maar ook op gravel kan hij dus behoorlijk goed uit de voeten.

Sterke wedstrijd

Het begin van de wedstrijd ging nog gelijk op tussen Sinner en zijn Franse opponent. In de eerste set stond Humbert zelfs even 2-1 voor. Maar nadat de Italiaanse nummer twee van de wereld uitliep tot een 4-3 voorsprong, pakte zijn opponent geen enkel punt meer.

Ook in de tweede set was Sinner heer en meester. Umbert had werkelijk waar niks in te brengen tegen de sterke Italiaan. Daarin pakte de Fransman slechts zes punten in zes games, waarna Sinner eenvoudig set twee met 6-0 naar zich toe trok. En zo zijn de verwachtingen hoog gespannen bij de Italiaan, onderweg naar zijn grote doel.

Hoofddoel Sinner

Zelf was de tennisser uit Südtirol ook te spreken over zijn eigen prestaties. "Ik vond dat ik vandaag een goede prestatie heb geleverd", vertelde hij na afloop. "Natuurlijk moest ik mijn speelstijl aanpassen, hoe ik bepaalde situaties aanpak, maar ik ben erg tevreden. De eerste paar wedstrijden op gravel zijn nooit makkelijk, en bovendien had ik niet veel tijd om me aan te passen." Sinner speelt in de achtste finales tegen de winnaar van de partij tussen de Argentijn Francisco Cerundolo en de Tsjech Tomas Machac.

De 24-jarige Sinner gebruikt het toernooi in Monte Carlo als voorbereiding op zijn absolute hoofddoel dit tennisjaar. "Wedstrijden zijn de beste training, en ik heb er hier nog minstens één te gaan. Mijn hoofddoel is natuurlijk Roland Garros, dus we proberen daar naartoe te werken. Ik ben blij met hoe de overgang is gegaan. Natuurlijk moet ik me nog verbeteren, maar ik ben toch tevreden", besluit Sinner, die dit jaar maar wat graag wil winnen op Roland Garros, de enige Grand Slam die nog niet op zijn uitpuilende palmares prijkt. Dan pakt hij ook de Career Grand Slam, die eeuwige rivaal Carlos Alcaraz al voor elkaar heeft getennist.