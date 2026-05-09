Aryna Sabalenka sloeg deze week een harde toon aan richting Roland Garros. De nummer één van de wereld dreigde het gravel-grandslamtoernooi te boycotten als spelers niet beter worden beloond en tennislegende Novak Djokovic schaart zich nadrukkelijk aan haar zijde. "Ik juich dit toe."

De aanleiding is een slepend conflict over prijzengeld. De grootste namen uit het tennis, zowel bij de mannen als vrouwen, brachten gezamenlijk een verklaring uit waarin ze eisen dat spelers een groter deel van de toernooiwinst ontvangen. Het aandeel van de spelers in de opbrengsten van Roland Garros is gedaald van 15,5 procent in 2024 naar een geschatte 14,9 procent in 2026. Terwijl de spelers streven naar 22 procent, in lijn met de ATP- en WTA-circuits.

Sabalenka ging het verst in haar uitspraken. "Wij zorgen voor het spektakel. Zonder ons geen toernooien, geen entertainment. Op een gegeven moment zullen we moeten boycotten als dat de enige manier is om onze rechten te verdedigen", zei ze stellig. De woorden vielen niet bij iedereen in goede aarde en leidden tot een stortvloed aan kritiek.

Djokovic schaart zich achter Sabalenka

Djokovic koos echter nadrukkelijk haar kant. Tijdens zijn persconferentie op het ATP-1000-toernooi in Rome prees de 38-jarige Serviër haar standpunt. "De nieuwe generaties komen eraan. Ik ben blij dat leiders in onze sport, zoals Sabalenka, de stap zetten en begrijpen wat er moet gebeuren. Niet alleen voor haar eigen welzijn, maar voor iedereen. Dit is voor mij de ware houding van een leider. Ik juich dit toe", aldus de Servische tennislegende.

De winnaar van de meeste Grand Slam-titels ooit gaf wel aan zelf wat meer op de achtergrond te opereren. "Ik kijk meer van de zijlijn toe. Ik ben niet bij alle vergaderingen en gesprekken aanwezig. Maar mijn positie is helder: ik steun de spelers en zal altijd streven naar een sterkere positie voor spelers", stelde hij.

Moeizame voorbereiding richting Roland Garros

Djokovic is ook zelf binnenkort weer te bewonderen op Roland Garros, dat van 18 mei tot 7 juni plaatsvindt. Zijn voorbereiding verloopt echter allesbehalve vlekkeloos. In Rome verloor hij al in de tweede ronde van qualifier Dino Prizmic, nadat hij zichtbaar worstelde met een schouderblessure.

"Ja, eerlijk gezegd is het geen ideale voorbereiding. Er is altijd wel iets. Dat is een nieuwe realiteit waar ik mee moet omgaan", erkende hij na afloop, doelend op zijn leeftijd en meerdere klachten. Toch geeft Djokovic niet op. "Ik ben absoluut niet waar ik wil zijn, maar uiteindelijk heb je wedstrijden nodig en moet je ergens beginnen."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover