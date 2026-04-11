Valentin Vacherot maakte naam in de tenniswereld door als nummer 204 van de ATP rankings het toernooi in Shanghai te winnen, maar het sprookje zet zich voort. De Monegask staat nu ook in de halve finale van zijn thuistoernooi Monte Carlo Masters en treft in die wedstrijd Carlos Alcaraz.

Vacherot mocht al regelmatig met een wildcard meedoen aan de Rolex Monte Carlo Masters, maar dit jaar is de Monegask voor het eerst automatisch geplaatst voor het toernooi. De huidige nummer 23 van de wereld verbaasde in Shanghai al vriend en vijand, maar doet dat in zijn thuisland nog eens dunnetjes over. De 27-jarige Vacherot bereikte vrijdag de halve finale van het toernooi en was dan ook door het dolle heen.

Onderweg naar de halve finale versloeg Vacherot een groot aantal topspelers. Juan Manuel Cerundolo, Lorenzo Musetti en Hubert Hurcakz moesten er eerder in het toernooi al aan geloven en vrijdagavond was het de beurt aan Alex de Minaur. De Australische nummer zes van de wereld verloor met 2-1 van Vacherot, waardoor de stunt van de Monegask blijft doorzetten. In de halve finale wacht echter zijn grootste uitdaging tot nu toe. Een duel met de huidige nummer één van de wereld: Alcaraz.

Shanghai Masters

In oktober 2025 veranderde het gehele leven van de Monegsask. Vacherot sloeg zich verrassend door het kwalificatietoernooi van de Shanghai Masters en zorgde vervolgens voor een waar tennissprookje. Hij rekende in het hoofdtoernooi op sensationele wijze af met Novak Djokovic, Tallon Griekspoor, Holger Rune en Alexander Bublik en was in de finale ook nog eens te sterk voor zijn neef Arthur Rinderknech. Vacherot schreef het toernooi op zijn naam en werd de laagst geklasseerde speler ooit die een Masters-toernooi won.

Emily Snyder

Ook Vacherot zijn vriendin Emily Snyder was dolgelukkig met de nieuwe zegereeks van haar vriend. Snyder werd geboren in Amerika, maar woont al jaren in Monaco. Ze volgt haar vriend op veel toernooien en is een echte liefhebber van de sport, maar ondertussen timmert ze ook aan de weg als influencer. Inmiddels heeft ze al bijna 20.000 volgers en heeft Snyder de eerste samenwerkingen al binnen.