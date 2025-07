Op Wimbledon volgen de verrassingen elkaar dit jaar in rap tempo op en dus zitten er inmiddels al veel topspelers thuis. Toch zal het nooit erger worden dan in 1973, want toen besloot bijna de volledige wereldtop bij de mannen om überhaupt niet mee te doen. De boycot zorgde voor één van de merkwaardigste edities ooit van Wimbledon.

Op Wimbledon spelen is voor iedere tennisser het ultieme doel en dus zeg je niet zomaar af. Toch deden maar liefst 81 spelers dat in 1973. Dat waren ook nog eens niet de minste spelers, want tennislegendes Rod Laver, John Newcombe, Stan Smith en Arthur Ashe waren daar onderdeel van. Van de zestien beste spelers besloten er liefst dertien zich op het laatste moment af te melden en uiteraard deden ze dat niet zomaar.

Roger Federer brak stokoude regel op Wimbledon: organisatie tikte tennislegende op de vingers Novak Djokovic gaat op Wimbledon proberen zijn achtste titel te pakken. De Serviër zou daarmee recordhouder Roger Federer evenaren. De Zwitser was jarenlang de heerser op het heilige gras en er kon maar zelden iets op hem aangemerkt worden, maar in 2013 was dat wel het geval. Federer werd toen door de organisatie namelijk op de vingers getikt nadat hij een hele oude regel brak.

De spelers waren woedend doordat een collega niet mee mocht doen aan het toernooi. Daar had Wimbledon zelf overigens weinig mee te maken, want Nikola Pilic werd door de Joegoslavische tennisbond geschorst en kon daardoor niet spelen. Dat terwijl hij vlak daarvoor nog de finale op Roland Garros had gehaald.

Schorsing leidt tot woede

De Joegoslavische bond was echter niet blij met hun uithangbord, want hij besloot om een Davis Cup-wedstrijd van zijn land tegen Nieuw-Zeeland over te slaan. Pilic mocht samen met de Australiër Allan Stone meedoen aan de WCT Masters in het dubbelspel en vond dat net even wat belangrijker.

Wimbledon schrapt strenge regel na overlijden voetballer Diogo Jota De sportwereld werd donderdagochtend opgeschrikt door hartverscheurend nieuws. Voetballer Diogo Jota van Liverpool overleed namelijk bij een verkeersongeluk samen met zijn voetballende broer André Silva. Het tragische ongeval heeft ervoor gezorgd dat Wimbledon afstapt van strikte regels.

Dat kwam hem duur te staan, want de nationale bond legde hem in eerste instantie een schorsing van negen maanden op. De Internationale Tennis Federatie (ITF) kortte die schorsing later in naar één maand, maar daardoor kon Pilic precies niet meedoen aan Wimbledon.

'We moesten iets doen'

De schorsing kwam op een pikant moment, want een half jaar eerder was de ATP opgericht. Die organisatie werd gecreëerd om de spelers te beschermen en dus leidde de schorsing van Pilic tot hevige discussies bij de tennissende leden. "De bonden konden doen wat ze wilden, want we hadden geen controle over de sport. We moesten iets doen", reageerde de tennisser later tegen The New York Times.

Toptennisser dreigde zijn behoeftes op de baan te doen tijdens Wimbledon-duel: 'Dat moeten ze toestaan' Wimbledon bestaat inmiddels al 148 jaar en dus zijn er hele boeken vol te schrijven met de opmerkelijkste incidenten uit de geschiedenis van het meest prestigieuze tennistoernooi ter wereld. Er is daarin ongetwijfeld ook plek voor het dreigement dat tennisser Pablo Cuevas ooit uitte toen hij van de umpire niet naar de wc mocht om te plassen.

De spelers vergaderden erop los in Londen en uiteindelijk bleek dat de topspelers het toernooi wilden boycotten als Pilic niet mee mocht doen. "We waren professionals en we wilden dat blijven. Niki had het recht om te spelen waar hij wilde. Er was geen weerstand tegen wat we deden. We hebben ons nooit afgevraagd of we wel het goede deden", reageerde Cliff Drysdale, de toenmalige ATP-directeur jaren later.

Enorme boycot zorgt voor 'onthoofd' toernooi

De ITF was niet bereid om in te stemmen met de eisen van de spelers en dus kreeg de toernooischeidsrechter vlak voor de start van het toernooi een bizar telefoontje van Drysdale. De Zuid-Afrikaan las maar liefst 81 namen op van spelers die allemaal niet mee zouden doen. Het zorgde ervoor dat er in totaal vijftig lucky losers in actie kwamen. Dat zijn spelers die in de kwalificaties verloren hadden.

Verdwenen tennissensatie laat van zich horen tijdens Wimbledon: 'Mijn toekomst is onzeker' Tim van Rijthoven won in 2022 tegen alle verwachtingen in het grastoernooi van Rosmalen. Maar net zo snel als hij opkwam, verdween hij weer van het strijdtoneel. Terwijl Wimbledon in volle gang is, vecht de toptennisser vooral met zichzelf.

Het toernooi werd door de boycott bijna volledig onthoofd, want alleen topspeler Ilie Nastase deed mee en hij verloor al in de vierde ronde. De als tweede geplaatste Jan Kodes won uiteindelijk het toernooi. Hij was oorspronkelijk als vijftiende geplaatst, maar profiteerde dus enorm van de boycot.

Ondanks alle afmeldingen stonden er niet alleen maar nietsnutten op de baan, want topspeler Ilie Nastase deed wel mee. Hij strandde echter al in de vierde ronde. Ook Jimmy Connors en Björn Borg waren van de partij, maar zij stonden op dat moment nog aan het begin van hun indrukwekkende loopbaan.

Test hieronder jouw kennis over Wimbledon met onze quiz!

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.