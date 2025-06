Tennisicoon Andre Agassi dankt Roland Garros voor bijzonder moment

Andre Agassi mocht zondag een bijzondere rol vervullen bij Roland Garros. De 55-jarige voormalig toptennisser reikte de prijzen uit na de zinderende finale tussen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner. Daar was de Amerikaan zeer dankbaar voor, liet hij weten op Instagram.

Agassi won zelf Roland Garros in 1999 en weet dus hoe het is om aan de andere kant van de medaille te staan. Nu had hij de eer om een grote beker uit te reiken aan winnaar Alcaraz en nog een schaal aan Sinner, die de finale na vijf uur en 29 minuten verloor.

Ondanks dat Alcaraz - de nummer twee van de wereld - won, loopt Sinner op hem uit in de ATP-ranglijst. Dat komt omdat de Italiaan een jaar geleden 'maar' tot de halve finale kwam, terwijl Alcaraz vorig jaar ook won. Sinner wint dus meer punten ten opzichte van een jaar geleden dan de Spanjaard.

Toptennisser Carlos Alcaraz (22) casht miljoenen euro's dankzij historische zege op Roland Garros: dit verdiende hij al op jonge leeftijd Carlos Alcaraz heeft zondag Roland Garros op zijn naam geschreven. De droomfinale tussen Jannik Sinner en Alcaraz stelde niet teleur. Het publiek in Parijs genoot van het spel van de twee toptennissers in wat de langste Roland Garros-finale ooit werd. Met de winst kreeg Alcaraz ook nog eens een dikke cheque overhandigd.

Prijzengeld Carlos Alcaraz

Alcaraz zal er niet om rouwen: door het winnen van de Grand Slam verdiende hij ook nog eens ruim 2,5 miljoen euro. Sinner mag ook niet klagen, maar kreeg toch een stuk minder als verliezend finalist: 1,2 miljoen euro. Tallon Griekspoor, de best presterende Nederlander op Roland Garros in het enkelspel, kreeg voor zijn plek in de achtste finale 273.750 euro.

Roland Garros-winnaar Carlos Alcaraz en Jannik Sinner geprezen om sportieve acties in finale Carlos Alcaraz en Jannik Sinner speelden zondag de langste finale op Roland Garros ooit. De toptennissers leverden een fenomenale finale af. Alcaraz vocht zich terug en won de titel. Ondanks de strijd, lieten beide mannen hun sportiviteit zien.

Sportieve acties

Alcaraz en Sinner werden na afloop enorm geprezen om hun sportieve acties en onderlinge respect tijdens de finale. Beide tennissers lieten in Parijs een keer weten aan de umpire dat het punt naar de tegenstander moest, nadat zij het punt juist hadden gekregen. De toernooiorganisatie van de French Open kiest er namelijk voor om geen gebruik te maken van de hawkeye, die kan detecteren of een bal in of uit is.

Pickleball

Agassi keerde eerder dit jaar terug als professioneel sporter, maar niet in het tennis. Hij is verzot geraakt van pickleball, een racketsport die met name in Amerika een enorme populariteit kent. Agassi deed samen met de 18-jarige Anna Leigh Waters mee aan de US Open. Zij is de nummer één van de wereld in singles, dubbel en gemengd dubbel. Ze overleefden een aantal rondjes, maar werden relatief vroeg in het toernooi uitgeschakeld.

Oud-toptennisser Andre Agassi gaat ondanks 'huwelijksregel' verder met 18-jarige partner: 'Ze is het waarschijnlijk zat' Voormalig toptennissers Andre Agassi en Steffi Graf zijn al sinds 2001 gelukkig getrouwd. Toch wisselt de 54-jarige Agassi zijn vrouw voor even in. Hij maakt nu een nieuwe stap met de 18-jarige Anna Leigh Waters.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.