Roland Garros-winnaar Carlos Alcaraz en Jannik Sinner geprezen om sportieve acties in finale

Carlos Alcaraz en Jannik Sinner speelden zondag de langste finale op Roland Garros ooit. De toptennissers leverden een fenomenale finale af. Alcaraz vocht zich terug en won de titel. Ondanks de strijd, lieten beide mannen hun sportiviteit zien.

Het grandslamtoernooi in Parijs eindigde met misschien wel de beste tennisfinale ooit. Sinner leek relatief simpel te winnen - hij kreeg zelfs drie matchpoints - maar zijn Spaanse tegenstander vocht zich terug in de wedstrijd. Uiteindelijk moest er via een match tiebreak een winnaar aangewezen worden. De 22-jarige Alcaraz won zijn tweede titel op Roland Garros en blijft ongeslagen in grandslamfinales.

Sportieve Alcaraz

De Spanjaard liet eerder in het toernooi al zijn sportiviteit zien door een punt in te leveren. Hij gooide met zijn racket naar een bal waar hij niet meer bij kon. Op een miraculeuze wijze stuiterde de bal alsnog over het net. Maar Alcaraz was sportief en liet weten dat hij zijn racket niet meer vasthield op het moment dat de bal op zijn snaren kwam.

Ook in de finale van Roland Garros liet Alcaraz zijn sportieve kant zien. De Franse toernooiorganisatie kiest er namelijk voor om geen hawkeye te gebruiken - een systeem dat ballen in of uit called. Maar op het Franse gravel is de afdruk van een tennisbal goed te zien, óók als een umpire een foute beslissing maakt. In de eerste game van de wedstrijd draaide Alcaraz een foute beslissing van de umpire om en gaf het punt aan zijn tegenstander.

Alcaraz liet in de eerste game zijn sportiviteit al zien:

Later in de wedstrijd ontstond er een soortgelijk moment aan de kant van de Italiaan. De lijnrechter riep dat de diepe bal van Alcaraz uit was, maar Sinner liet met een handgebaar weten dat de bal eigenlijk in was. Het moment zorgde voor respect bij het Franse publiek.

Sinner liet zich later ook van zijn goede kant zien:

