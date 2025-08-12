Andy Roddick kon een aardig balletje slaan op gravel. Maar toen hij tegenover een jonge Rafael Nadal stond kon hij zijn ogen amper geloven. De Amerikaan werd er op het gemalen beton in Sevilla afgepoetst en was behoorlijk overstuur.

Dat komt ter sprake in Roddicks podcast Served, waarin dubbelbroers Mike en Bob Bryan aanwezig zijn. "Het voelde alsof Nadal in die wedstrijd Nadal werd", zegt Mike daarover.

"Ik weet nog, donderdagavond voor de wedstrijd. We waren bijna aan het juichen toen ze Juan Carlos Ferrero, de kampioen van Roland Garros, vervingen met een tiener genaamd Rafael Nadal, die jij een paar maanden eerder op de US Open versloeg (6-0, 6-3, 6-4). Wij hadden zoiets van: 'oh mijn god, wat een idioten. Wij kunnen niet geloven dat ze Nadal inzetten'", blikt de twee minuten oudere Mike terug.

Roddick staat al zijn geld af

"'Roddick zal nooit verliezen van Nadal op gravel'. Dat was dom van ze…", verzucht Roddick, tot gelach van de dubbelende tennisbroers. "We dachten dat we een kans maakten", weet de oudste Bryan nog. Het liep anders. Roddick won de eerste set, maar daarna pakte de toen achttienjarige Nadal drie sets op rij. Hij zette Spanje op 2-0, uiteindelijk wonnen zij met 3-2 de finale van de Davis Cup.

Jij was zo teleurgesteld dat je had verloren van de beste gravelspeler aller tijden", wijst Mike Bryan naar Roddick, "dat toen we thuiskwamen en onze mail checkten ons prijzengeld drie keer zo groot was, omdat jij jouw deel afstond aan ons. Je zei: 'Geef het aan de gebroeders Bryan, ik heb het niet verdiend'", aldus de broers.

Tweede keer hield Roddick alles op zak

Zij stortten het geld uiteindelijk terug naar de Andy Roddick Foundation. "Maar ik denk dat je het niet had weggegeven als je had geweten dat hij veertien keer Roland Garros zou winnen", grapt Mike Bryan. "Ik kan heel eerlijk zijn", reageert Roddick. "We speelden opnieuw tegen ze in 2008, nadat hij vier Roland Garros-titels op rij had gewonnen, en toen heb ik jullie geen sh*t gestuurd."