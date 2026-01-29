Novak Djokovic staat voor de dertiende keer in de halve finales van de Australian Open, maar de route daar naartoe was erg opmerkelijk. De Serviër ontsnapte tegen Botic van de Zandschulp aan diskwalificatie en profiteerde daarna van twee geblesseerde tegenstanders. Tennisicoon John McEnroe, die als expert namens Eurosport aanwezig is in Melbourne, noemt het dan ook 'ongelofelijk' dat de Serviër vrijdag tegen Jannik Sinner mag spelen in de halve finales.

Djokovic maakt nog altijd kans op zijn elfde titel in Melbourne, maar het is eigenlijk een wonder dat hij zo ver is gekomen. Djokovic had al in de derde ronde gediskwalificeerd kunnen worden nadat hij een bal uit frustratie keihard wegsloeg in zijn partij tegen Van de Zandschulp.

McEnroe merkt in gesprek met Sportnieuws.nl op dat de 38-jarige Serviër goed wegkwam bij dat moment: "Hij miste dat ballenmeisje maar met een paar centimeter. Dan zou hij zijn gediskwalificeerd. Het is eigenlijk ongelofelijk dat hij in de halve finale staat."

De Amerikaan, die zelf zich in het verleden ook weleens liet gaan op de tennisbaan, begreep overigens weinig van de actie van Djokovic: "Ik weet niet eens waar hij gefrustreerd over was tegen Botic. Misschien was hij zichzelf aan het oppeppen en probeerde hij gefocust te blijven. Hij heeft in het verleden vaker gehad dat hij iets nodig heeft om op gang te komen."

Blessures bij tegenstanders

Djokovic had in de ronde erna het geluk dat Jakub Mensik zich terugtrok met een blessure en in de kwartfinale moest tegenstander Lorenzo Musetti bij een 2-0 voorsprong in sets opgeven. "Hij heeft het geluk op dit moment aan zijn zijde", stelt McEnroe dan ook. "Het is gek dat hij in de afgelopen zes dagen maar twee sets heeft gespeeld, die hij ook nog eens allebei verloor. Dat is vreemd."

McEnroe is niet bang voor een gebrek aan ritme bij de Serviër en ziet het juist als een voordeel: "Het gaat hem helpen op fysiek vlak, omdat hij nu fris zal zijn. Met al zijn ervaring kan ik me niet voorstellen dat hij het idee heeft dat hij meer wedstrijden nodig heeft." Wel schrok McEnroe van iets anders: "Ik ben wel bezorgd over zijn blaar waarvoor hij behandeld werd, dat zag er erg vervelend uit."

Zware opgave tegen Sinner en mogelijk Alcaraz

Djokovic zal het hoe dan ook lastig gaan krijgen om in Melbourne de titel te pakken. Als hij Sinner, waarvan hij de laatste vijf partijen verloor, verslaat dan wacht in de finale mogelijk Carlos Alcaraz. Dat waren de twee spelers die hem vorig jaar op drie van de vier grandslamtoernooien dwarszaten.

McEnroe denkt dat de Serviër tegen de twee topspelers uit een ander vaatje zal moeten tappen dan hij tot nu toe heeft gedaan. "Ze zijn van een ander niveau de laatste paar jaar dus hij zal met iets moeten komen", aldus de Amerikaan. "Ik weet niet of hij een geheim plan heeft, hem kennende heeft hij dat misschien wel. Maar het gaat heel zwaar worden om Jannik te verslaan."

De Australian Open wordt elke dag live uitgezonden op Eurosport en streamingsdienst HBO Max . Het toernooi duurt nog tot en met zondag 1 februari.

