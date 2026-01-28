Lorenzo Musetti was hard op weg om recordkampioen Novak Djokovic op de Australian Open naar huis te slaan, maar nadat hij de eerste twee sets had gewonnen, sloeg het noodlot toe. De Italiaan moest opgeven met een blessure en droop teleurgesteld af. Dat kwam Musetti na afloop op kritiek te staan, maar een collega sprong voor hem in de bres.

Musetti had nog nooit de halve finales van de Australian Open gehaald en verloor ook nog eens acht van de negen eerdere ontmoetingen met Djokovic, die in Melbourne al tien keer de beste was. Het leek dus een haast onmogelijke opgave voor de Italiaan, maar op de baan bleek dat totaal anders te liggen.

De nummer 5 van de wereld was lange tijd heer en meester in de partij en kwam zelfs op een 2-0 voorsprong in sets, maar raakte daarna dus geblesseerd. Hij moest opgeven en daardoor staat Djokovic alsnog in de halve finales. De Serviër erkende na afloop dat hij heel veel geluk had gehad en normaal gesproken waarschijnlijk zou hebben verloren.

Collega verdedigt Musetti

Waar de meeste tennisfans vooral medelijden hadden met Musetti kreeg de Italiaan toch ook wat kritiek. Zo werd er op sociale media verkondigd dat hij er te snel de brui aan had gegeven en het toch had moeten proberen om nog een set te winnen. Daarbij werd ook aangehaald dat het niet voor het eerst was dat de Italiaan op moest geven in een belangrijk duel. Musetti deed dat vorig jaar in de halve finales op Roland Garros bij een 1-1 stand in sets ook al tegen Carlos Alcaraz.

Collega Holger Rune, die al maandenlang aan de kant staat met een gescheurde achillespees, zag die kritiek ook en besloot in de bres te springen voor Musetti. "Kijk wat er met mij gebeurde toen ik doorzette ondanks een eerstegraads scheur in mijn been…", schreef Rune op X. "Het kostte me een langere tijd van de tennisbaan dan ooit tevoren. Ja, we willen koste wat kost vechten, ook met pijn, maar ik begrijp volkomen dat Musetti ervoor koos om naar zijn lichaam te luisteren."

Look what happened to me when I pushed through a grade 1 tear in the leg….cost me longer time away from tennis than ever before. Yes we want to fight at any cost and with pain, but I perfectly understand Musetti chose to listen to his body — Holger Rune (@holgerrune2003) January 28, 2026

Djokovic naar halve finales

Ondanks de steun van Rune zijn de druiven echter heel zuur voor Musetti. Hij loopt zijn eerste halve finale in Melbourne mis en moet ook zijn jacht op een eerste grandslamtitel staken.

Djokovic maakt door de opgave van Musetti nog altijd kans op zijn 25e grandslamtitel. Daarmee zou hij de allereerste tennisser ooit worden die dat aantal in het enkelspel wint. Djokovic wacht echter een loodzware opgave in de halve finale, want hij treft dan titelverdediger Jannik Sinner. De Italiaan versloeg hem vorig jaar in deze ronde op zowel Roland Garros als Wimbledon.

