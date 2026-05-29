De gedachtes van Rafael Nadal gaan momenteel zeker uit naar Roland Garros, zijn favoriete tennistoernooi. Daarnaast is hij echter druk vanwege het uitkomen van zijn documentaire 'Rafa'. Daarin doet hij een opmerkelijke ontboezeming over een uitstapje met zangeres Shakira.

De documentaire Rafa volgt de legendarische tennisser Rafael Nadal aan het eind van zijn lange tenniscarrière. Ook vertelt de Spanjaard daarin over verschillende bijzonderheden waar hij tijdens zijn loopbaan mee te maken kreeg. Ook een bijzondere afspraak met wereldster Shakira kan niet onbesproken blijven.

Ontmoeting met Shakira

In 2010 was Nadal op de top van zijn kunnen. In dat jaar won hij drie Grand Slam-toernooien op rij, wat hem daarna nooit meer lukte. Daardoor wilde vrijwel de hele wereld iets van hem. Hij had echter niet zien aankomen dat popster Shakira hem vroeg om mee te spelen in de videoclip van haar nummer Gypsy. Daarin verscheen Nadal met ontbloot bovenlichaam op de Colombiaanse zangeres. Op het eind komt het zelfs tot een zoen tussen de twee beroemdheden.

In de nieuwe documentaire vertelt Nadal echter dat hij wel even wat moed moest indrinken om zich zo te onthullen voor Shakira. "Ik herinner me nog dat ik een videoclip met Shakira ging opnemen", begint de veertienvoudig winnaar van Roland Garros. "Ik moest om een ​​fles tequila vragen om een ​​paar shotjes te drinken en een beetje te ontspannen."

Uit zijn comfortzone

Nadat hij de US Open won in 2010 wilde media van over de hele wereld, waaronder dus Shakira, iets van hem. Maar hoe comfortabel hij zich ook voelde met een racket in zijn handen, Nadal was geen geboren showman. "Na het winnen van de US Open was het een ware mediahype. Maar ik heb er nooit van gehouden om in het middelpunt van de belangstelling te staan", vertelt hij daar openhartig over.

Ook zijn publicist Benito Perez-Barbadillo weet nog wat voor mediastorm er op Nadal afkwam. "Ik herinner me dat veel media tegen me zeiden: ‘Oh, dit gaat hij geweldig vinden.’ Ik zou dan, heel beleefd, zeggen dat dat niet het juiste woord is. Hij wist dat het bij zijn werk hoorde. Maar ja, iets doen buiten zijn comfortzone was niet makkelijk." Uiteindelijk wist Nadal zich door alle mediaoptredens heen te werken en leek het zijn carrière niet al te veel te schaden.

