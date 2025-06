Tennisicoon Rafael Nadal geniet van 'magische' trip met familie na eerbetoon op Roland Garros

Oud-toptennisser Rafael Nadal is na zijn eerbetoon op Roland Garros niet direct vertrokken uit Parijs. Samen met zijn familie maakte hij er een onvergetelijk tripje van en verbleef hij op een bijzondere plek.

Voor de start van grandslamtoernooi Roland Garros kreeg Nadal een bijzonder eerbetoon op het gravel. Hij kreeg een tegel met zijn voetafdruk op de baan in Parijs en was erg emotioneel bij de onthulling daarvan. Zijn familie, waaronder zijn ouders, vrouw en zoontje, was er ook bij.

De mooiste beelden van het Roland Garros-afscheid van Rafael Nadal: huilende familie én zoontje pakken spotlights De openingsdag van Roland Garros stond zondag in het teken van het eerbetoon van Rafael Nadal. De Spanjaard, die in zijn carrière liefst veertien keer de Grand Slam in Parijs won, werd uitgezwaaid door duizenden fans. In het publiek zaten onder anderen zijn ouders, vrouw, zus en zoontje. Zij pakten de spotlights.

De Spanjaard had vervolgens nog wat moois in petto voor zijn familie. Ze brachten namelijk een bezoek aan Disneyland Parijs. Een betoverend tripje, vooral voor de tweejarige Rafael Jr. Die kon voor het eerst vol bewondering het park ontdekken.

Mickey Mouse

Familie Nadal aanschouwde ook de nieuwe avondshow in het pretpark: Disney Tales of Magic. Maar het hoogtepunt van het verblijf was de ontmoeting met Mickey Mouse, die speciaal voor de gelegenheid een tennistenue had aangetrokken.

“Een paar dagen geleden was ik diep ontroerd door het afscheid dat ik kreeg op Roland Garros. Ik sloot af met een bedankje aan Frankrijk en Parijs, en het was moeilijk om meer te zeggen", zegt Nadal over zijn bijzondere verblijf. "Parijs zal altijd in mijn hart blijven, en Disneyland Paris heeft daar een speciale plek in. Bedankt voor deze prachtige momenten die ik met mijn familie heb kunnen delen. Ik kon een moment, dat wederom heel bijzonder voor mij was, prachtig afsluiten."

De 39-jarige Nadal nam in november vorig jaar afscheid van zijn succesvolle carrière als tennisser toen hij in de Davis Cup werd uitgeschakeld door Nederland. Hij won in totaal 22 grandslamtitels. In 2008 werd hij ook nog olympisch kampioen.

Carlos Alcaraz

Roland Garros werd afgelopen zondag gewonnen door Carlos Alcaraz, die op heel opvallende wijze in de voetsporen van legende Nadal treedt. Hij won zijn vijfde grandslamtitel op exact dezelfde leeftijd als zijn landgenoot dat deed: beiden waren precies 22 jaar, één maand en drie dagen oud.

Tegenvaller voor Carlos Alcaraz: toptennisser raakt groot deel van prijzengeld Roland Garros kwijt Het geld stroomt binnen voor tennisser Carlos Alcaraz na zijn indrukwekkende eindzege op Roland Garros. Op het eerste oog dan, want hij moet er liefst 46 procent belasting over betalen in Spanje. Dat schrijven nationale media aldaar.

"Eerlijk gezegd, het toeval dat ik mijn vijfde Grand Slam win op dezelfde leeftijd als Rafa Nadal… ik zou zeggen dat dat voorbestemd is", zei Alcaraz erover. "Het is een statistiek die ik voor altijd bij me zal dragen. Mijn vijfde Slam winnen op dezelfde leeftijd als Rafa - mijn idool, mijn inspiratie - dat is een enorme eer. Hopelijk stopt het hier niet."