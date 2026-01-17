Van alle tegenstanders die Suzan Lamens in de eerste ronde van de Australian Open kon treffen, kwam tijdens de loting uitgerekend de vriendin van de Nederlandse toptennisser Tallon Griekspoor uit de koker. Een pikante ontmoeting dus in Melbourne. Lamens hoeft niet op tips te rekenen van haar landgenoot, waar ze normaliter vaak samen mee spart en met wie ze nog optrok tijdens de United Cup namens TeamNL.

Lamens komt zondag in actie in de eerste ronde van de Australian Open. De enige Nederlandse vrouw in het hoofdtoernooi speelt de vierde partij in de ANZ Arena. Ze begint naar verwachting rond 06.00 uur Nederlandse tijd aan het grandslamtoernooi in Melbourne. Lamens neemt het in de eerste ronde op tegen de voor Oostenrijk uitkomende Russische Anastasia Potapova. De nummer 54 van de wereld is de vriendin van Griekspoor. Lamens staat zelf 95e op de wereldranglijst. Vorig jaar werd ze in de tweede ronde uitgeschakeld door de Zwitserse Belinda Bencic.

'Dierentuin en samen gegeten'

Het begin van 2026 stond in het teken van de United Cup in Sydney, waar ze met onder anderen Griekspoor trainde, speelde en de vrije tijd doorbracht. "We hebben met z'n allen oud en nieuw gevierd en zijn bijvoorbeeld naar de dierentuin geweest en hebben samen wat gegeten", vertelt Lamens in De Telegraaf. "Ik heb getraind met Tallon en dat was ook tof." Ze kan een lach niet onderdrukken als de loting van de Australian Open ter sprake komt. Potapova is haar tegenstander, de vriendin van Griekspoor die sinds kort haar Russische spelerspaspoort heeft ingewisseld voor een Oostenrijkse.

'Niet zoveel geheimen voor elkaar'

"Ik ben veel met Tallon omgegaan de laatste weken en ik ga met haar ook goed", zegt Lamens in de krant. "Het is wel grappig dat het nu dit onderonsje wordt. Tallon is altijd bereikbaar voor tips, maar deze keer niet denk ik. Hij gaat waarschijnlijk wel informatie over mij doorgeven. Maar ik heb ook al drie of vier keer met haar getraind, dus ze weel wel een beetje wie ze tegenover zich krijgt. We hebben niet zoveel geheimen voor elkaar."

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.