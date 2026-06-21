De tenniswereld is zich aan het opmaken voor de comeback op het heilige gras van icoon Serena Williams. Echter kende de Amerikaanse samen met haar twee kinderen een flink schrikmoment in Duitsland voor deze terugkeer op Wimbledon.

Williams was afgelopen week in Berlijn. Ze was daar aanwezig om deel te nemen aan het dubbeltoernooi van de German Open, voor haar de generale repetitie voor Wimbledon. Echter verloor de 44-jarige Amerikaanse samen met haar Tsjechische partner Karolína Muchová met 2-0 in sets. Eerder die week wist ze op het HSBC Championship wel één ronde te overleven.

Grote schrik

Na had verloren partij in Berlijn kreeg Williams nog een grote schrik te verwerken. Het tennisicoon overnachtte samen met haar twee dochters in een luxueus hotel in de Duitse hoofdstad. Echter werden ze rond 03.00 uur 's nachts van hun bed gelicht door een onverwachts brandalarm.

Heel het hotel moest geëvacueerd worden, zo meld The Daily Express. Naast Williams waren er meerdere stellen die ook aan het overnachten waren in het hotel. Zo moesten de toptennissers Coco Gauff, Alex Eala en Eva Lys ook hun nachtrust ontgelden. Ook muziekster Doja Cat werd onverwachts van haar bed gelicht. Uiteindelijk bleef iedereen ongedeerd.

Wimbledon-comeback

Deze heisa komt aan de vooravond van een bizarre comeback van Williams. Serena heeft namelijk samen met haar zusje Venus een wildcard gekregen om samen deel te nemen aan het dubbeltoernooi in Londen. De Amerikaanse kwam sinds de US Open van 2022 niet meer in actie op een grand slam. Venus Williams was tot kort nog wel actief in het toptennis. Zo nam zij deel via een wildcard aan de laatste editie van de Australian Open.

De 23-voudig grand slam-winnares in het enkelspel gaat op het heilige gras op voor haar vijftiende titel in het dubbelspel. Wimbledon begint volgende week maandag 29 juni.

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