Serena Williams maakte dinsdag na bijna vier jaar haar rentree en de Amerikaanse liet op het WTA-toernooi van Londen zien dat ze het tennissen nog niet verleerd is. De 44-jarige Williams zorgde bij haar comeback samen met de liefst 25 jaar jongere Victoria Mboko direct voor een stunt in het dubbelspel.

Williams speelde op de US Open van 2022 voor het laatst een tenniswedstrijd en leek niet meer terug te gaan keren. Ze kondigde nooit haar pensioen aan, maar liet in een interview wel ooit optekenen dat ze zou weg evolueren van het tennis. Enkele maanden geleden bleek echter dat ze zich weer had aangemeld voor dopingcontroles en dat was een groot signaal dat ze haar comeback weer zou gaan maken.

Comeback met veel jongere partner

Na maandenlange speculatie bevestigde de 23-voudig grandslamkampioene afgelopen week inderdaad dat ze zou gaan terugkeren op de tennisbaan. Dat deed ze dinsdag bij het WTA-toernooi van Londen. Williams gaat voorlopig niet in het enkelspel spelen, maar zal enkel in het dubbelspel te bewonderen zijn.

In die discipline stapte ze in de Engelse hoofdstad de baan op en daar wilde iedereen bij zijn. Het stadion in Londen zat namelijk bomvol toen Williams samen met de 19-jarige Victoria Mboko, die de nummer 9 van de wereld in het enkelspel is, de baan betrad. Op het moment dat de Canadese werd geboren, had Williams al zeven grandslamtitels gewonnen.

Stunt bij rentree

Ondanks het enorme leeftijdsverschil schoten Williams en Mboko uit de startblokken tegen het als derde geplaatste duo Erin Routliffe en Nicole Melichar-Martinez. Al heel snel was het 3-0, maar Williams en Mboko gaven de break voorsprong uit handen en de set draaide uit op een tiebreak.

Die wist het Amerikaans-Canadese duo overtuigend met 7-2 te winnen en dat gaf veel vertrouwen. In de tweede set braken Williams en Mboko hun tegenstander tweemaal en zelf wonnen ze al hun servicegames. Na anderhalf uur tennis hadden ze de zege binnen tegen de twee dubbelspecialisten, die op de elfde en vijftiende plek van de ranglijst staan: 7-6, 6-2.

'Ik had niets beters te doen'

"Het was heel leuk. Ik heb zo veel plezier gehad met Victoria", reageerde Williams na afloop. "Ik had hier ook nog nooit eerder gespeeld. Er was hier altijd alleen een mannentoernooi. Het voelt heel speciaal om op zo'n iconische plek te spelen."

Williams had ook een simpele verklaring waarom ze weer op de baan stond. "Ik had niets beters te doen", reageerde ze. "Ik werd het thuiszitten een beetje beu en mijn kinderen zijn vrij van school voor de zomer, dus waarom niet?"

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