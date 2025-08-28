Venus Williams is inmiddels 45 jaar oud, maar toch heeft ze de tenniswereld weer eens weten te verbazen op de US Open. De Amerikaanse tennislegende doet in New York samen met de veel jongere Canadese Leylah Fernandez mee aan het dubbeltoernooi en stuurde daar één van de beste koppels ter wereld naar huis.

Williams keerde vorige maand na ongeveer anderhalf jaar weer terug op de tennisbaan en won toen zowaar een wedstrijd. Ze deed in New York al mee aan het gemengd dubbelspel en het enkelspel, maar strandde in beide toernooien in de eerste ronde. Wel wist ze een set te winnen van Karolina Muchova, de nummer 11 van de wereld.

Het liet zien dat de andere speelsters ondanks haar leeftijd nog altijd op hun tellen moeten zijn voor Williams. Dat liet de Amerikaanse donderdag ook zien in het dubbelspel. Ze vormt in dat toernooi een duo met de 23 jaar jongere Fernandez, die in 2021 al eens de finale in het enkelspel haalde op de US Open.

Stunt op US Open

De twee hadden het niet getroffen bij de loting, want Williams en Fernandez werden gekoppeld aan het als zesde geplaatste duo Liudmila Kichenok en Ellen Perez. De Oekraïense Kichenok was de titelverdedigster, want zij won vorig jaar samen met de Letse Jelena Ostapenko het toernooi.

Williams en Fernandez waren op papier dus niet de favoriet, maar daar was op de baan niets van te merken. Ze wonnen de eerste set in een tiebreak en dat gaf ze dusdanig veel vertrouwen dat ze in de tweede set direct op een 3-0 voorsprong kwamen. Die marge hielden ze de rest van de set intact en op hun eerste matchpoint maakten Williams en Fernandez de stunt compleet.

Succesvol aan zijde van Serena

De Amerikaanse tennislegende won in haar carrière al veertien grandslamtitels in het vrouwendubbel en deed dat elke keer aan de zijde van haar zusje Serena. In 1999 en 2009 wonnen ze samen de US Open. Als Williams kans wil houden op haar eerste Grand Slam zonder Serena dan moeten zij en Fernandez in de tweede ronde zien af te rekenen met Eri Hozumi uit Japan en de Noorse Ulrikke Eikeri.

