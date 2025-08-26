Venus Williams is een tennisliefhebber pur sang. De 45-jarige maakte deze week haar rentree op de US Open. Dat deed ze ondanks haar leeftijd vrij verdienstelijk. Na afloop zat ze hoog in de emoties.

Williams kreeg een wildcard voor het toernooi dat ze twee keer won. In de eerste ronde nam ze het op tegen de Tsjechische Karolína Muchová, die in 2023 finaliste was op Roland Garros. De Amerikaanse pakte een set, maar was in de beslissende derde nergens te bekennen.

Emotionele persconferentie

Williams keek hoe dan ook terug op een geslaagde rentree. Na afloop kreeg ze de vraag wat ze zichzelf bewezen had door terug te zijn. "Voor mij betekende terugkeren op het veld dat ik mezelf de kans gaf om gezonder te spelen. Als je ongezond speelt, zit dat in je hoofd. Dus het was fijn om vrijer te zijn", erkende Williams.

De woorden deden haar veel. Williams sloot haar ogen, boog haar hoofd, en was duidelijk emotioneel geraakt. Na enkele stiltes sloot de moderator de sessie af.

Dankwoord aan de fans

Ze bedankte ook de "overweldigende steun van de fans". Williams speelde in een volgepakt Arthur Ashe Stadium. Het publiek juichte haar flink toe, wat ook Muchová merkte. "Ik was wel gestrest. Jullie hebben me laten stressen", zo vertelde ze op de baan tijdens een interview. "De sfeer was ongelooflijk. Ik bedoel: zij (Williams, red.) is een legende in onze sport."

Dat Williams een legende is, merkte ze ook toen ze van de baan stapte. Ondanks haar nederlaag kreeg ze een staande ovatie.

Alles over US Open

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.