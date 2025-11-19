Tennisser Lleyton Hewitt heeft plotseling zijn comeback gemaakt. De 44-jarige Australiër stopte in 2016 met tennissen, maar stond woensdag ineens weer op de baan voor een dubbelwedstrijd met niemand minder dan zijn 16-jarige zoon Cruz.

Hewitt stopte in 2016 met tennissen, maar in de jaren daarna maakte hij enkele keren een korte comeback als dubbelaar. De laatste keer dat hij een officiële partij speelde was echter alweer in 2020 en dus leek zijn loopbaan er definitief op te zitten. Tot woensdag, want toen verscheen de voormalig nummer 1 van de wereld toch weer op de baan.

Hewitt maakt comeback met zoon

Samen met zijn zoon Cruz doet hij deze week mee in het dubbelspel van een Challenger-toernooi in Sydney. De twee Australiërs speelden woensdag hun eerste duel tegen Hayden Jones en Pavle Marinkov. Jones is ook een bekende naam in de Nederlandse tenniswereld, want zijn zus Emerson heeft een relatie met talent Mees Röttgering, die eerder dit jaar debuteerde op het hoogste niveau bij het ABN Amro Open in Rotterdam.

Hewitt senior was in Sydney veruit de oudste op de baan, want waar zijn zoon (16), Marinkovic (19) en Jones (19) allemaal nog tieners zijn, is hij inmiddels 44 jaar oud. Toch gaf de ervaring de doorslag, want vader en zoon wonnen overtuigend met 6-1, 6-0 en staan daarmee in de kwartfinale.

'Mooi dat ik dit waar kan maken'

De voormalig winnaar van Wimbledon en de US Open reageerde na afloop tegen tennis.com.au op zijn comeback: "Dit is iets dat Cruz graag wilde doen. Het is mooi dat ik dat waar kan maken en hopelijk gaan we een heleboel plezier hebben."

Hewitt sprak zich ook uit over de enorme druk op zijn zoon. "Het is niet makkelijk en ik denk dat niemand, zelfs ik niet, weet onder welke druk hij staat. Ik denk dat hij het goed heeft gehendeld voorlopig met alle verwachtingen die erbij horen als je in de voetsporen van een ouder wil treden die het allemaal heeft gedaan. We zijn trots op hem."

Rijke loopbaan

Hewitt vierde de grootste successen al in de eerste jaren van zijn loopbaan. Hij won in 2001 de US Open en was een jaar later de beste op Wimbledon. In allebei die jaren pakte hij ook de titel op de ATP Finals. Hewitt stond uiteindelijk 80 weken op de eerste plaats van de wereldranglijst, maar kwam er niet meer aan te pas vanaf het moment dat Roger Federer in 2003 definitief doorbrak.