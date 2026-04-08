Andre Agassi zette twintig jaar geleden een punt achter zijn loopbaan, maar dat betekent niet dat hij helemaal gestopt is met het slaan van een balletje. De inmiddels 55-jargie Amerikaan is na zijn tennisloopbaan namelijk een fervent beoefenaar van pickleball geworden. In die sport heeft Agassi deze week zelfs een wereldrecord gebroken.

Agassi maakte in de jaren negentig en aan het begin van deze eeuw veel indruk als tennisser. Hij won acht grandslamtitels, werd olympisch kampioen in 1996 en stond gedurende 101 weken bovenaan de wereldranglijst. De Amerikaan stopte in 2006 en verdween daarna vrij lang uit de publiciteit, maar de afgelopen jaren laat hij zijn gezicht weer regelmatig zien rondom grote toernooien. Op de Australian Open stapte hij eerder dit jaar zelfs nog de baan op voor een demonstratiepartij met onder meer Roger Federer.

Agassi gek op andere sport

In die partij bleek dat Agassi, zeker in vergelijking met Federer, duidelijk aan kwaliteit heeft ingeboet, maar dat weerhoudt hem er niet van om nog altijd regelmatig een balletje te slaan. De Amerikaan doet dat niet altijd op de tennisbaan, want hij is verknocht aan pickleball. De sport is een combinatie van tennis, badminton en tafeltennis. Het heeft wat weg van mini-tennis en wordt daarom ook veel beoefend door mensen op leeftijd. Ideaal voor de 55-jarige Agassi dus.

Deze week is de Amerikaan zelfs helemaal naar Maleisië afgereisd om zijn opwachting te maken bij een pickleball-evenement in het kader van de Titans Tour. In Kuala Lumpur strijden twee teams met wereldtoppers tegen elkaar. Agassi is de aanvoerder één van de twee ploegen en komt ook zelf in actie.

Wereldrecord voor Amerikaan

Door de locatie van het evenement breekt Agassi ook nog eens een wereldrecord. De wedstrijden worden namelijk gehouden in de Merdeka 118. Dat is een 678,9 meter hoge toren en daarmee na de Burj Khalifa (829,8 meter) het op één na hoogste gebouw ter wereld. Het evenement vindt plaats op de bovenste verdieping van de toren en daarmee is het de hoogste pickleball-wedstrijd ooit.

Dat speciale moment moest natuurlijk ook gevierd worden en dus werd het tweedaagse duel dinsdag geopend met een giganische show. Daarbij werden er flink wat drones gebruikt en ook ging er aardig wat vuurwerk de lucht in.