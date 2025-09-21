Tennisicoon André Agassi is deze week aanwezig bij de achtste editie van de Laver Cup. Niet als speler, maar als coach. Daar werd hij echter geconfronteerd met een pijnlijk moment dat de harde realiteit duidelijk maakte.

In San Fransisco nemen Team Europa en Team World het tegen elkaar op, met Agassi die het laatstgenoemde team leidt. Normaal gesproken is het de coach die zijn spelers met stevige woorden aanspoort, maar dit keer draaiden de rollen om: de Braziliaan Joao Fonseca had harde woorden voor hém.

Leeftijd

Na zijn gewonnen wedstrijd tegen Flavio Cobolli (4-6, 3-6) werd Fonseca geïnterviewd. "Twaalf dagen voordat André met pensioen ging na de US Open in 2006, werd jij geboren", werd er aan hem verteld, waarna het publiek begon te juichen. Agassi kon deze harde realiteit niet aan, en verstopte zich onder een tas.

Fonseca moest erom lachen. "Wij maakten er al grapjes over. Hij zei: ‘Ik stopte in 2006 met tennis,’ waarop ik antwoordde: ‘Ik ben in 2006 geboren'". Een pijnlijk besef voor Agassi dat hij niet meer de jongste is. De oud-tennisser bedankte zijn pupil hier dan ook sarcastisch voor.

Prachtige woorden

Maar daarna had de Braziliaan niets dan respect voor zijn oefenmeester. "Het is geweldig. Van legendes zoals hij leer je dingen die echt belangrijk zijn om te onthouden", zo vertelde Fonseca terwijl de tennislegende trots toekeek.

De 19-jarige liet dan ook zijn waardering blijken. "Ik ben hem enorm dankbaar voor deze week. Hij heeft me geholpen om meer ervaring op te doen."

André Agassi

Agassi is een grote naam in de tenniswereld. Hij werd geboren in Las Vegas en stond bekend als een kleurrijk figuur. Gedurende zijn carrière won de Amerikaan maar liefst acht Grand Slam-titels en een olympische gouden medaille. Daarnaast was hij ook meer dan honderd weken de nummer één van de wereld.