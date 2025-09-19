De achtste editie van de Laver Cup is begonnen. In San Francisco nemen Team Europa en Team World het tegen elkaar op. Bij Team World is er enige onenigheid over de tactiek tegen de Europese sterspeler.

Carlos Alcaraz is de kopman van het Europese team. De Spaanse nummer 1 van de wereld doet voor de tweede keer mee aan het toernooi, dat geen officiële status heeft bij de ATP. Er staan dus geen rankingpunten op het spel. Wel ontvangt elke speler van het winnende team 250.000 dollar.

Andre Agassi

Team Europe wordt geleid door Yannick Noah en assistent Tim Henman. Hun Amerikaanse tegenhangers zijn Andre Agassi en Pat Rafter (die overigens een Australiër is). Agassi werd bij de persconferentie gevraagd hoe zijn spelers Alcaraz gaan afremmen.

Hij kwam met een grappende reactie: "Ze moeten chip en charge spelen." Dat houdt in dat een tennisser een slicebal slaat, die wat trager voortbeweegt dan een reguliere slag. Daardoor heeft de speler iets meer tijd om naar het net te gaan, om vervolgens daar te proberen om met een volley het punt te winnen.

Pat Rafter

Vice-captain Rafter heeft zijn twijfels over het plan. "Ja, het kost me nogal wat moeite om onze spelers ervan te overtuigen dat ze moeten chippen en chargen. Ik denk dat het op deze ondergrond niet gaat werken." In het Chase Center te San Frandisco is hardcourt neergelegd.

Rafter hoopt dat Alcaraz flink heeft gefeest nadat hij in september het US Open won, in New York. "Alcaraz is een groot wapen. Hij zit in de piek van zijn loopbaan. Hij en Jannik Sinner domineren het grootste deel van de toernooien. Maar in dit toernooi kan van alles gebeuren. We spelen twee sets en eventueel een tiebrack. Al deze gasten kunnen minstens één set van elkaar winnen. Dus dan kom je al in de positie om minstens de tiebreak te bereiken. Alles is mogelijk. En dat is waarom ik dit een geweldig concept vindt."

Plan

Nu is nog niet bekend tegen wie Alcaraz zijn eerste pot speelt. "Andre Agassi en ik zullen praten met wie dan ook tegenover Alcaraz komt te staan", aldus Rafter. "We zullen met ideeën komen. Maar het klopt, hij is een taaie rakker. Hij is beresterk, hij is op zijn piek."