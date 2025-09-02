Andre Agassi (55) wordt als tweevoudig winnaar van het US Open in New York met alle egards behandeld. Maar de ex-toptennisser zal op tennispark Flushing Meadow nog wel zelf zijn schoenen aan moeten trekken. Al krijgt hij daar hulp bij − van zijn dochter.

Agassi, die in 1994 en in 1999 de titel veroverde bij het grandslamtoernooi te New York, laat op Instagram zien dat hij een setje heeft bemachtigd van de schoen Nike Air Tech Challenge. Hij wurmt zijn voeten in de exemplaren, maar dan doemt een dilemma op: zal hij de etiketjes laten zitten of ze met plasticje en al eraf rukken?

Radeloos schakelt Agassi een hulplijn in: zijn dochter Jaz Elle (21) weet raad. Haar oordeel is helder: laat de tag zitten. "Ze zegt dat ze cool zijn", schrijft Agassi in de video. "Jaz heeft het goedgekeurd!"

Jaz Elle Agassi

Jaz, die werkt als fitnessinstructeur, heeft tot nu toe de schijnwerpers ontlopen. Pas recent werd ze weer actief op Instagram. De dochter van Agassi en moeder Steffi Graf, ook een legendarische tennisster, toonde dat ze een relatief heeft met ex-collegehonkballer Parker Aquino. Hij is vier jaar ouder dan Jaz Elle Agassi.

De 21-jarige Jaz is het minst bekende lid van het gezin Agassi/Graf. Ze heeft namelijk ook nog een broer en ook hij is actief als profsporter. Jaden koos er echter niet voor om te gaan tennissen. Hij is honkballer en debuteerde inmiddels zelfs voor het nationale team van Duitsland, het land van zijn moeder.

Prijs

Jaz wijkt deze US Open amper van de zij van haar befaamde pa. Ze was ook present toen Agassi aan de vooravond van het toernooi een prijs kreeg. Vanwege zijn inzet voor goede doelen werd aan Agassi de prijs Serving Up Dreams Award toegekend.

"De Ameriakanse tennisbond en ik delen een passie", zei Agassi. "Namelijk een passie voor het maken van verschil in het leven van mensen via opleiding en sport. Ik stort mezelf op educatie en het heeft me zoveel gegeven. Je moet het zo zien: hoe meer jij van jezelf geeft, hoe vervulder je raakt."

