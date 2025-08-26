Liverpool is nog foutloos na twee speelrondes in de Premier League. Maar vraag niet hoe. Maandagavond ontsnapte de kampioen in extremis bij Newcastle United. Arne Slot keek zijn ogen uit tijdens de wedstrijd.

Liverpool had het eerste half uur weinig te vertellen. Werkelijk uit het niets zette Ryan Gravenberch de ploeg van Slot op voorsprong. Kort na rust verdubbelde Hugo Ekitiké de score, waardoor de buit binnen leek. Zeker omdat Newcastle United op dat moment al met tien man speelde na een spijkerharde tackle van Anthony Gordon op Virgil van Dijk.

Bruno Guimarães maakte na ongeveer een uur de 1-2 en invaller William Osula leek de avond van Slot te verpesten. Maar de piepjonge invaller Rio Ngumoha zorge voor de bevrijdende 2-3.

Slot tevreden over weerbaarheid

De Nederlandse coach was duidelijk niet te spreken over het verloop van de wedstrijd: "Ik weet niet of dit vandaag wel een voetbalwedstrijd was. Het was de ene na de andere spelhervatting, de ene na de andere lange bal. Er was nauwelijks sprake van lopend spel."

Liverpool gaf een voorsprong van twee doelpunten weg tegen een Newcastle dat met een man minder speelde. Toch weigerde Slot toe te geven dat zijn team instortte. "We zijn niet ingestort en bleven sterk overeind", was zijn conclusie.

Lof voor Ngumoha

Liverpool overleefde veel inworpen en corners en maakte via de pas 16-jarige Ngumoha de winnende. "Het was een geweldig doelpunt voor een 16-jarige. Hij kan voor zijn leeftijd zo goed afmaken. Ik hoorde iemand in de kleedkamer zeggen dat hij de bal eerder had moeten krijgen, maar hij is zó zelfverzekerd."

