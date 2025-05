Tennislegende Novak Djokovic (38) onthult vlak voor start van Roland Garros zijn pensioenplan

Tennislegende Novak Djokovic is momenteel in Parijs, waar hij de komende twee weken zijn 25e Grand Slam-titel en 101e titel in totaal hoopt te winnen. De Serviër speelt dinsdag zijn eerste wedstrijd. Zijn fans kregen vlak voor Roland Garros een inkijkje in de plannen van hun held.

In aanloop naar Roland Garros nam Djokovic de tijd voor een interview met voetbaltrainer Slaven Bilic in een Servisch televisieprogramma. De toptennisser sprak over diverse onderwerpen, waaronder wat tennis voor hem betekent. "Tennis is al dertig jaar mijn belangrijkste bezigheid. Het is wat ik het beste ken en wat ik het beste kan. Maar toen ik tien jaar geleden vader werd, veranderde alles ten goede."

'Ik kreeg vleugels'

De tennisser met inmiddels liefst 100 titels op zijn naam zegt dat hij zijn sport alleen maar beter volhield daarna. "Om mijn zoon trots te maken. Het vaderschap gaf me vleugels en ik beleefde een paar fantastische jaren. 2018 was cruciaal. Ik overwoog om tijdelijk te stoppen met tennis, maar ik kwam terug en werd opnieuw nummer één.", aldus Djokovic. Hij vervolgde zijn verhaal en onthulde wanneer hij met pensioen gaat.

'Dan stop ik ermee'

"Tennis is nu minder belangrijk dan vroeger, omdat ik een goede vader en echtgenoot wil zijn. Ik wil genieten van het leven en de dingen inhalen die ik eerder heb gemist. Ik ben geen type dat tennis speelt om het spelen. Ik moet voelen dat ik tot de top behoor en Grand Slams kan winnen. Als dat niet meer het geval is, stop ik ermee. Dat heb ik mezelf beloofd", verklaarde Djokovic.

Djokovic veroverde zaterdag zijn 100e titel door Hubert Hurkacz te verslaan in de finale van het ATP-toernooi in Genève. De drievoudig Roland Garros-kampioen begint dinsdag zijn jacht op een nieuwe titel in Parijs tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald.

Alles over Roland Garros

