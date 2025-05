Novak Djokovic breekt bij emotioneel afscheid Rafael Nadal: 'Een deel van mij is met hem verdwenen'

Normaal staat hij er als een muur, onverstoorbaar. Maar op het podium van Roland Garros, tijdens het afscheid van Rafael Nadal, liet Novak Djokovic zich van een kant zien die het publiek zelden zag. Voor het oog van tennisfans wereldwijd sprak hij openhartig over zijn rivaal en wat zijn afscheid met hém deed.

Afgelopen zondag waren Djokovic, Roger Federer en Andy Murray aanwezig op Court Philippe-Chatrier om afscheid te nemen van Nadal, hun oude rivaal én vriend. Samen vormden ze jarenlang de Grote Vier van het mannentennis. Na minutenlang applaus van het publiek kreeg Nadal een microfoon in zijn handen gedrukt en kon zijn tranen meteen niet bedwingen. "Het betekent alles voor mij dat jullie hier nu zijn", zei hij zichtbaar geëmotioneerd. "We waren jarenlang rivalen op de baan, maar staan hier nu als vrienden. Dat zegt alles."

Huilende Rafael Nadal wordt compleet verrast door 'oude vijanden' bij memorabel eerbetoon op Roland Garros: 'Het betekent heel veel voor me' Roland Garros eerde Rafael Nadal met een speciale trofee én een eeuwig betoon van respect voor de Spaanse tennislegende. Op het gravel van Parijs beleefde Nadal een emotioneel afscheid, zeker toen zijn aartsrivalen hem verrasten.

Nadal laat leegte achter bij Djokovic

Voor Djokovic was het afscheid meer dan een symbolisch moment. Na afloop gaf hij openlijk toe dat Nadal zijn pensioen hem diep raakte. "Het was erg moeilijk voor me om gemotiveerd te blijven na Rafa’s afscheid", vertelde de Serviër. "Eerlijk gezegd had ik niet gedacht dat het me zo hard zou raken, maar het voelt alsof een deel van mij met hem is verdwenen."

Djokovic vertelde dat hij zich na het afscheid wekenlang leeg voelde op de baan. "Toen Rafa stopte met tennis, voelde ik iets wat ik nog nooit eerder had gevoeld. Ik dacht: Wat nu? Op de baan was ik ontmoedigd, maar gelukkig vond ik andere inspiratiebronnen. Ik kan zeggen dat ik me na zes maanden eindelijk veel beter voel", sprak hij na de ceremonie.

De mooiste beelden van het Roland Garros-afscheid van Rafael Nadal: huilende familie én zoontje pakken spotlights De openingsdag van Roland Garros stond zondag in het teken van het eerbetoon van Rafael Nadal. De Spanjaard, die in zijn carrière liefst veertien keer de Grand Slam in Parijs won, werd uitgezwaaid door duizenden fans. In het publiek zaten onder anderen zijn ouders, vrouw, zus en zoontje. Zij pakten de spotlights.

Djokovic pakt symbolische 100e titel in Genève

Die hernieuwde energie leidde vorige week tot een bijzondere mijlpaal: zijn 100e ATP-titel, behaald op het gravel van Genève. Het toernooi was in eerste instantie bedoeld om wat ritme op te doen richting Roland Garros, maar groeide uit tot iets groters. Djokovic vocht zich door moeilijke momenten heen toen hij in frustratie zijn racket brak. Even later bood hij in vlekkeloos Frans zijn excuses aan. "Dat is geen voorbeeld voor de jeugd. Het spijt me, ik voel veel druk", zei hij. Het publiek vergaf het hem direct.

Het publiek in Genève, jarenlang trouw aan hun eigen held Federer, sloot Djokovic deze week onverwacht in de armen. Na de finale sprak hij het publiek toe in het Frans en bedankte hen voor de warme steun. "Deze stad is nu nog specialer voor me", zei hij zichtbaar geraakt. Tijdens de ceremonie stonden zijn kinderen trots naast hem op het podium. Hij keek even zoekend rond, lachte en grapte: "Ik weet niet waar mijn vrouw is." Toen hij haar eindelijk in de menigte vond, volgde een spontane uitroep: "Ik hou van je!"

Vrouw van Novak Djokovic onthult bizar toeval na historische titel: 'Een symbolische dag' Novak Djokovic won zaterdag de titel in Geneve en dat was voor de Serviër een heel bijzonder moment. Hij boekte daarmee namelijk de honderdste toernooizege uit zijn indrukwekkende carrière. Zijn vrouw Jelena was erbij om het feestje met hem te vieren, maar onthulde ook iets heel toevalligs na de zege van haar man.

De jacht op nummer 25 is geopend

Inmiddels is Roland Garros in volle gang en jaagt Djokovic op zijn 25e Grand Slam-titel. Daarmee zou hij zijn eigen record bij de mannen nóg verder aanscherpen. De concurrentie is pittig, met jonge uitdagers als Carlos Alcaraz en Jannik Sinner in topvorm. Toch blijft Parijs een bijzondere plek in Djokovic zijn loopbaan. Hier voltooide hij zijn Grand Slam-verzameling met de vierde ontbrekende titel. In de eerste ronde trof hij de Amerikaan Mackenzie McDonald.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.