Vrouw van Novak Djokovic onthult bizar toeval na historische titel: 'Een symbolische dag'

Novak Djokovic won zaterdag de titel in Geneve en dat was voor de Serviër een heel bijzonder moment. Hij boekte daarmee namelijk de honderdste toernooizege uit zijn indrukwekkende carrière. Zijn vrouw Jelena was erbij om het feestje met hem te vieren, maar onthulde ook iets heel toevalligs na de zege van haar man.

Djokovic worstelt al het hele jaar met zijn vorm en had voor deze week nog niet eens een partij op gravel gewonnen in 2025. Om ritme op te doen voor Roland Garros besloot hij af te reizen naar het relatief kleine toernooi in Zwitserland en dat bleek een gouden greep.

Toptennisser Novak Djokovic bereikt grootse mijlpaal na worsteling en krijgt Roger Federer in zicht Novak Djokovic heeft weer een mijlpaal behaald. Bij het toernooi Gevena Open versloeg hij in de finale Hubert Hurkacz, waardoor de Servische tennismachine zijn 100e eindzege opeiste op ATP-niveau. Het werd in Zwitserland 5-7 7-6 7-6.

De Serviër haalde de finale, maar daarin leek het toch weer mis te gaan. Tegenstander Hubert Hurkacz kon de zenuwen na een 4-2 voorsprong in de derde set echter niet in bedwang houden en Djokovic profiteerde optimaal. De tennislegende boekte daardoor zijn eerste toernooizege sinds de Olympische Spelen van vorig jaar en werd de derde tennisser ooit die minimaal 100 titels heeft gewonnen. Allen Jimmy Connors (109) en Roger Federer (103) staan nog boven hem.

Eerste titel in Amersfoort

Titel nummer 100 kwam negentien jaar na zijn allereerste en die triomf zal bij een aantal Nederlandse tennisfans nog in het geheugen gegrift staan. Djokovic won in 2006 namelijk zijn eerste titel bij het graveltoernooi in Amersfoort. De Serviër won in de finale toen van de Chileen Nicolas Massu, die twee jaar eerder olympisch kampioen in het enkel- en dubbelspel was geworden.

Bizar toeval

Jelena, de vrouw van Novak, was erbij toen de Serviër zijn eerste titel won en ze was zaterdag wederom van de partij. Zij onthulde na de partij een bizar toeval. "Wat een symbolische dag. Voor Novak zijn eerste titel versloeg hij Massu en voor zijn honderdste versloeg hij de pupil van Massu. Er zat negentien jaar tussen", schreef zij op X.

De partner van Djokovic doelde daarmee op het feit dat Massu in Geneve namelijk ook weer van de partij was. Hij is de huidige coach van Hurkacz. De Chileen wist als speler in twee duels niet te winnen van Djokovic en het lijkt erop dat hij als coach ook het geheim nog niet heeft gevonden, want Hurkacz verloor alle acht zijn ontmoetingen met de Serviër.

What a symbolic day.

For Novak’s 1st title: he beat Massú.

For His 100th: he beat Massú’s student.

19 years apart.

Time, the greatest storyteller. @DjokerNole — Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) May 24, 2025

Roland Garros

Djokovic reist door zijn titel met zelfvertrouwen af naar Roland Garros. De Serviër hoopt daar zijn 25ste grandslamtitel te gaan winnen en daarmee zou hij in het tennis geschiedenis schrijven. Bij de mannen kan niemand aan zijn aantal van 24 tippen, maar bij de vrouwen wist Margaret Court er net zo veel te winnen.

De Serviër won in Parijs in 2016, 2021 en 2023 de titel én was vorig jaar op het gravel in de Franse hoofdstad de beste tijdens de Olympische Spelen. De loting viel niet mee voor Djokovic, want hij zit aan dezelfde kant van het schema als Jannik Sinner, Alexander Zverev, Jack Draper en Daniil Medvedev. In de eerste ronde treft Djokovic de Amerikaan Mackenzie McDonald.