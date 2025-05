Tennislegende Novak Djokovic kan uniek record pakken tijdens Roland Garros

Novak Djokovic verscheen zondag al op het centre court van Roland Garros voor het afscheid van Rafael Nadal, maar dinsdag betreedt hij de baan als speler. De Servische tennislegende begint tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald aan zijn jacht op een heel bijzonder tennisrecord.

Djokovic is bezig aan een heel moeizaam tennisjaar, maar zaterdag boekte hij eindelijk een succesje. De Serviër hikte sinds zijn gouden medaille op de Olympische Spelen een hele lange tijd aan tegen zijn honderdste toernooizege en in het Zwitserse Geneve lukte hem het eindelijk. Djokovic versloeg de Pool Hubert Hurkacz in een thriller en mag dus met vertrouwen afreizen naar Parijs.

Novak Djokovic breekt bij emotioneel afscheid Rafael Nadal: 'Een deel van mij is met hem verdwenen' Normaal staat hij er als een muur, onverstoorbaar. Maar op het podium van Roland Garros, tijdens het afscheid van Rafael Nadal, liet Novak Djokovic zich van een kant zien die het publiek zelden zag. Voor het oog van tennisfans wereldwijd sprak hij openhartig over zijn rivaal en wat zijn afscheid met hém deed.

De Serviër stond nog geen 24 uur na zijn zege in Zwitserland alweer op de baan, maar dan in de Franse hoofdstad. Samen met Roger Federer en Andy Murray verraste hij Nadal, die tijdens een speciale ceremonie geëerd werd voor zijn prestaties op Roland Garros.

Jacht op tennisrecord

Waar zijn drie rivalen inmiddels allemaal zijn gestopt, tennist Djokovic nog vrolijk verder. De Serviër begint dinsdag aan zijn toernooi en speelt dan in de eerste ronde tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald. Het is voor Djokovic de eerste horde op weg naar een heel bijzonder tennisrecord.

De Serviër won in zijn carrière al 24 grandslamtitels en daarmee is hij bij de mannen al een flinke tijd de recordhouder. Hij hoeft ook niet te vrezen dat hij binnenkort wordt ingehaald, want Nadal (22) en Federer (20) zijn inmiddels gestopt en van de nog actieve spelers heeft Carlos Alcaraz er met vier de meeste.

Tennislegende Novak Djokovic (38) onthult vlak voor start van Roland Garros zijn pensioenplan Tennislegende Novak Djokovic is momenteel in Parijs, waar hij de komende twee weken zijn 25e Grand Slam-titel en 101e titel in totaal hoopt te winnen. De Serviër speelt dinsdag zijn eerste wedstrijd. Zijn fans kregen vlak voor Roland Garros een inkijkje in de plannen van hun held.

Desondanks jaagt hij nog op een bijzonder record wat betreft het aantal titels, want bij de vrouwen is er één speelster die op gelijke hoogte met hem staat. De Australische Margaret Court won er net als Djokovic tussen 1960 en 1973 ook 24. Daar moet wel de kanttekening bij worden geplaatst dat zij in een tijd speelde dat topspelers uit andere werelddelen zelden de moeite namen om naar de Australian Open te komen en daar won Court elf keer.

McDonald stuntte eerder op een Grand Slam

Djokovic zal er echter gebrand op zijn om de allereerste tennisser aller tijden te worden die 25 grandslamtitels in het enkelspel weet te winnen. McDonald, de nummer 98 van de wereld, lijkt op papier een makkelijke opgave, maar hij liet eerder al eens zien dat hij verrassend uit de hoek kan komen.

Russische tennisster (24) duikt weer op bij Tallon Griekspoor, dit keer op tribune Roland Garros Tallon Griekspoor krijgt op Roland Garros steun van de Russische tennisster Anastasia Potapova. Beide tennissers worden de laatste maanden regelmatig bij elkaar in de buurt gespot. De 24-jarige Russin is single, of Griekspoor nog een relatie heeft met zijn vriendin Sam Reus is onduidelijk. Mede door de regelmatige bezoekjes aan wedstrijden van elkaar, steken geruchten over een relatie steeds vaker de kop op.

De Amerikaan wist op de Australian Open van 2023 in de tweede ronde verrassend van Nadal te winnen en dat bleek uiteindelijk de allerlaatste partij die de Spanjaard ooit op dat grandslamtoernooi speelde. Wie weet heeft Djokovic na afloop van de ceremonie afgelopen weekend dus nog wel wat tips aan hem gevraagd.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.