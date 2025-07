Novak Djokovic (38) is al ongezien lang actief in de top van de tenniswereld en dat is ook op Wimbledon niet anders. De Servier staat in de kwartfinale en maakt dus nog altijd kans om voor de 25ste keer een grandslamtoernooi te winnen. Zo ver is het nog niet, maar hij kan wel een bijzondere felicitatie in zijn zak steken.

Djokovic had namelijk een ontmoeting met de Britse koningin Camilla. De Britse vorstin was duidelijk gecharmeerd van van ervaren Oost-Europeaan. Ze wenste hem veel succes in de kwartfinale. Die vindt later vandaag plaats. Dan neemt Djokovic het op tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Djokovic kon de lieve woorden van de vorstin in ieder geval waarderen, want hij bedankt haar voor haar komst. De Britse media pakken uiteraard groot uit met de ontmoeting. Onder meer BBC en The Telegraph gaan met de ontmoeting aan de haal.

Dreun voor Jannik Sinner op Wimbledon: tennislegende Novak Djokovic zit nummer 1 van de wereld opnieuw in de weg Wimbledon heeft opnieuw een duidelijk signaal gegeven aan Jannik Sinner. De Italiaanse nummer 1 van de wereld speelt bij elk toernooi zijn wedstrijden op de grootste baan, maar in Londen gaat het woensdag allemaal net even anders en dat is niet voor het eerst. Novak Djokovic is daarbij zijn plaaggeest.

Camilla was overigens in goed gezelschap. Ook haar zus Annabel liet haar gezicht zien. De voorzitter van de organisatie van Wimbledon, Deborah Jevans, gaf hen een rondleiding over het terrein. Daar vond ook een ontmoeting met andere mensen plaats, zoals de tuinmannen van het tenniscomplex. Die krijgen doorgaans hun tijd ook goed om tijdens, voor en na Wimbledon. Op het terrein staan namelijk ruim 50.000 planten.

Ook aanwezig bij tenniswedstrijd

Uiteraard kwam de konigin ook gewoon om tennis te kijken. Ze was aandachtig toeschouwer bij de partij tssen Mirra Andreeva en Belinda Bencic. Dat deed ze niet op een gewone tribuneplaats, maar vanuit de koninklijke loge.

Zeven keer de beste op Wimbledon

Djokovic is deze eeuw een van de beste tennissers die Wimbledon ooit gezien heeft. Hij won het toernooi al zeven keer. De laatste twee edities verloor hij de finale van Carlos Alcaraz. Daarvoor was hij in 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 en 2022 de beste.

Geblesseerde toptennisser Jannik Sinner met opvallend hulpstuk tegen Ben Shelton in kwartfinale Wimbledon Het was voor Jannik Sinner een race tegen de klok om de kwartfinale van Wimbledon te halen, maar de Italiaanse toptennisser staat momenteel wel op het heilige gras in Engeland. Wel heeft hij een opvallend hulpstuk nodig om de blessure aan zijn elleboog niet voor hinder te laten zorgen tegen Ben Shelton. De training wees daar al op.

De route van Novak Djokovic

Dit jaar is Djokovic ook redelijk souverein. In de eerste ronde liet hij verrassend een set liggen. In de tweede en derde ronde won hij simpel in drie sets. Afgelopen maandag versloeg hij Alex de Minaur. Dat gebeurde nadat set één met liest 6-1 naar de Australiër ging. Daarna rechtte Djokovic de rug: 1-6, 6-4, 6-4, 6-4.

Dit is Ben Shelton: toptennisser met beroemde vriendin maakt indruk op Wimbledon na rel met Novak Djokovic Ben Shelton is een rijzende ster in het mannentennis. De jonge Amerikaan staat op Wimbledon in de kwartfinales en hoopt daarin te stunten tegen Jannik Sinner. Shelton doet al vanaf het begin van zijn carrière van zich spreken in de tenniswereld. Zo raakte hij in opspraak door een rel met Novak Djokovic en staat hij in de spotlights door zijn relatie met een andere beroemde sportster.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.