Novak Djokovic stapt vrijdag voor de tennisbaan op voor zijn eerste wedstrijd sinds de US Open. De Servische tennislegende neemt het bij het masterstoernooi van Shanghai op tegen mede-veteraan Marin Cilic. Djokovic zou in eerste instantie niet meedoen, maar besloot op het laatste moment toch af te reizen naar China. Daarbij stelde hij zijn zoontje Stefan wel teleur.

Djokovic is inmiddels 38 jaar oud en om nog zo lang mogelijk te kunnen blijven spelen, kiest hij zijn toernooien uit. In eerste instantie was het dan ook niet het plan om mee te doen in Shanghai, maar de organisatie kondigde een week geleden plotseling zijn komst aan.

De 38-jarige Serviër genoot de afgelopen weken van wat rust, maar moest ook triest nieuws verwerken doordat zijn 'tennisvader' Nikola Pilic overleed. De Serviër bezocht de dienst, maar bracht de andere tijd door met zijn gezin in Griekenland. De familie Djokovic verhuisde onlangs van Servië naar Griekenland en dat gaf de tennislegende de kans om een kijkje te nemen bij de Davis Cup-wedstrijd van zijn nieuwe thuisland tegen Brazilië. Hij zat daar samen met zijn tienjarige zoon Stefan, die helemaal gek is van tennis, op de tribune.

Djokovic stelt zoon teleur

Dat was natuurlijk een mooi moment voor de jongen en hij baalde dan ook toen zijn vader het vliegtuig pakte naar Shanghai. Niet omdat hij had gehoopt dat Djokovic langer thuis zou zijn gebleven, maar omdat Stefan niet mee mocht met zijn vader. "Mijn zoon tennist meer en volgt dus alles wat er gebeurt. Hij stond er echt op om met me mee te reizen naar China. Hij wil overal met me meereizen, maar hij moet naar school, en zo simpel is het niet," zei Djokovic op de persconferentie voor het toernooi.

"Maar hij is echt dol op tennis en de sport. Mijn kinderen en mijn vrouw zijn mijn grootste supporters en als ze in het stadion zijn, zie je hoe ze me steunen, hoe gepassioneerd ze om me geven en met me meespelen, elk punt. Dus natuurlijk is het nog inspirerender om ze op de tribune te zien. Ik vind het geweldig om ze bij me te hebben."

'Ik voel me hier thuis'

Dat is in Shanghai dus niet mogelijk, maar toch besloot hij mee te doen aan het masterstoernooi waar hij vorig jaar de finale verloor van Jannik Sinner. "Dit toernooi is altijd enorm belangrijk geweest in mijn carrière, vooral door de steun en genegenheid die ik hier van de mensen krijg. Ik speel graag voor het Chinese publiek; ik voel me hier thuis en krijg een speciale energie. Dat is de belangrijkste reden waarom ik dit jaar besloot hier te spelen. Nergens anders ter wereld krijg ik zoveel steun als hier, behalve natuurlijk in mijn eigen land."

Duel der tennisveteranen

Djokovic kreeg een vrije doortocht in de eerste ronde en maakt vrijdag zijn opwachting in de tweede ronde. Dat belooft een duel der tennisveteranen te worden, want de 38-jarige Serviër neemt het op tegen de één jaar jongere Marin Cilic, die in 2014 de US Open won. Het wordt alweer de 22e ontmoeting tussen de twee spelers. Djokovic won er liefst 19 van de voorgaande 21.