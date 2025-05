'Droomhuwelijk' Novak Djokovic al razendsnel ten einde: 'Bedankt voor al het harde werk, het plezier en de steun''

Novak Djokovic en Andy Murray hebben een einde gemaakt aan hun samenwerking als respectievelijk speler en coach, slechts zes maanden nadat ze met elkaar in zee gingen.

De Servische tennislegende Novak Djokovic heeft op Instagram een foto gedeeld met Murray. "Bedankt, coach Andy, voor al het harde werk, het plezier en de steun, zowel op als naast de baan, de afgelopen zes maanden. Ik heb genoten van onze vriendschap", zo schrijft hij erbij.

De BBC heeft ook een korte verklaring van Andy Murray gepubliceerd. "Ik dank Novak voor de geweldige kans om samen te werken en bedank zijn team voor hun harde werk in de afgelopen zes maanden. Ik wens Novak het allerbeste voor de rest van het seizoen", aldus de Brit.

Tennislegende uit forse kritiek op Novak Djokovic: 'Dan zou ik verrast zijn' Een van de beste tennisspeelsters aller tijden, Chris Evert, heeft geen hoge verwachtingen meer van Novak Djokovic. Desondanks schrijft ze een van de grootste spelers aller tijden nog niet helemaal af.

Droomhuwelijk

Djokovic en Murray waren voorheen rivalen die elkaar meerdere keren troffen in Grand Slam-finales. Toen het duo eind vorig jaar bekendmaakte dat ze gingen samenwerken, verbaasden ze de tenniswereld. De samenwerking begon goed en er werd zelfs van een 'droomhuwelijk' gesproken.

Complete verwarring over beslissing tennistopper Novak Djokovic: 'Het is een gok' Oud-tennisser Jim Courier en tennisanalist Patrick Mouratoglou reageerden verbaasd op de beslissing van toptennisser Novak Djokovic om niet deel te nemen aan het Masters-toernooi in Rome.

Hun eerste gezamenlijke toernooi was de Australian Open. Tijdens dat toernooi was Djokovic vol lof over Murray’s werkethiek en de extra motivatie die zijn voormalige rivaal in hem had losgemaakt.

Tenniswereld zoekt naar verklaring voor opmerkelijke keuze Novak Djokovic: 'Dat is voor hem belangrijk' Er is veel te doen om Novak Djokovic. De toptennisser heeft meerdere opvallende keuzes gemaakt. Zo gaat hij weer meedoen aan het relatief kleine toernooi van Genève. De toernooidirecteur probeerde te verklaren waarom de Serviër hiervoor heeft gekozen.

Matige terugkeer

In Australië bereikte Djokovic de halve finale, maar moest hij zich terugtrekken vanwege een blessure. Sinds zijn herstel van die blessure heeft de Serviër grote moeite om zijn vorm terug te vinden.

Murray stond Djokovic nog bij op de toernooien in Indian Wells en Miami, en later op de Masters in Madrid. Hier presteerde de Serviër echter niet al te best. Vervolgens was Murray niet aanwezig in Brisbane en miste daarna ook Doha. Novak werd in Monte Carlo gecoacht door zijn broer Marko.

Steenrijke sponsor van Novak Djokovic verklapt toekomst van toptennisser: 'Hij heeft enorm veel bijgedragen' Novak Djokovic is bezig aan een voor zijn doen erg matig jaar en daardoor zijn er ook grote twijfels over zijn toekomst. De afgelopen tijd werd er meermaals gespeculeerd over een mogelijk snel naderend afscheid. Een van zijn belangrijkste sponsoren deed ook wat opvallende uitspraken over de toekomst van de 37-jarige Serviër.

Hoewel Djokovic aangaf dat hun samenwerking zou doorlopen tot Roland Garros en mogelijk Wimbledon, lijkt dat er niet van te komen. Na zijn nederlagen in de eerste rondes van Monte Carlo en Madrid zegde Novak zonder reden Rome af en reisde vervolgens naar de Verenigde Staten. Hij keerde terug naar Servië, waar hij zich momenteel voorbereidt op het toernooi in Genève, om ritme op te doen voor de Grand Slam in Parijs.