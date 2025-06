Dat Rafael Nadal een grootheid is, was al wel duidelijk. Maar nu ziet de Spaanse tennislegende dat ook officieel terug op papier. De Spaanse koning heeft de 38-jarige Nadal namelijk een wel heel bizarre titel gegeven. Eentje waar zelfs zijn kinderen wat aan hebben.

De Spaanse koning Felipe heeft oud-tennisser Rafael Nadal donderdag de adellijke titel van markies verleend. De voormalige topspeler mag zich voortaan markies van Llevant de Mallorca noemen als erkenning voor zijn bijdrage aan de Spaanse sportwereld.

'Bron van trots voor Spanje'

De erkenning is onderdeel van de viering van het 10-jarig koningsschap van Felipe. Naast Nadal hebben nog vijf andere mensen titels gekregen, onder wie zangeres Luz Casal en paralympisch zwemster Teresa Perales. "Ze zijn een bron van trots voor Spanje en een blijvend referentiepunt voor waarden die onze samenleving zouden moeten inspireren", aldus het paleis.

Geërfd door nakomelingen

Het is de eerste keer dat Felipe adellijke titels uitdeelt. De titel van Nadal, die verwijst naar het eiland waar hij geboren is en woont, kan worden geërfd door zijn nakomelingen. Nadal heeft momenteel één zoon, genaamd Rafael Nadal Perello. Hij is de eerstvolgende in de bloedlijn van de ex-toptennisser die de titel van zijn vader mag dragen als die komt te overlijden. Daarnaast verwachten Nadal en zijn vrouw een tweede kind.

Einde carrière

Nadal stopte vorig jaar met tennissen. Hij won in zijn carrière 22 keer een grandslamtoernooi, waaronder een recordaantal van veertien keer Roland Garros. Op het Franse gravel kreeg Nadal op de openingsdag van de editie van 2025 in mei een prachtig afscheid. Niet alleen kwamen zijn oude rivalen Novak Djokovic, Roger Federer en Andy Murray naar Parijs om hem uit te zwaaien, de organisatie vereeuwigde Nadal ook.

Speciaal eerbetoon

In het hoofdstadion Court Philippe Chatrier werd een plakkaat onthuld ter ere van de 14 titels van Nadal op Roland Garros. Naast de netband blijft er nu voor altijd een witte tegel zichtbaar met daarop de gewonnen titels van Nadal én zijn voetafdrukken. Djokovic is de laatste nog actieve tennisser van 'De Grote Vier', maar ook de 38-jarige Serviër heeft het inmiddels steeds vaker over zijn aanstaande pensioen.